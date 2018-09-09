Suriye sınırında hareketlilik sürüyor!
Suriye'nin sınırında bulunan birliklere gönderilen obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu askeri araçlar Kilis'e ulaştı.09 Eylül 2018 Pazar 16:40
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların yüklü olduğu tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.
Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve gün içinde sevkiyatların süreceği öğrenildi.
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