Suriye sınırında hareketli dakikalar!
TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:06
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Bir süre dinlenen komandolar ikmallerini tamamladıktan sonra Zeytin Dalı Sınır Kapısı’na doğru ilerlediler.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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