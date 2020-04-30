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Aktüel

Suriye sınırında günlük 40 bin maske üretiliyor

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir tekstil firması günlük 40 bin maske üretimi yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:01:42 -
Suriye sınırında günlük 40 bin maske üretiliyor

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir tekstil firması günlük 40 bin maske üretimi yapıyor.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak küresel bir salgın haline gelen yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede çok önemli bir yere sahip olan tıbbi maske üretimi, tüm ülkede olduğu gibi Ceylanpınar’da da devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren özel tekstil firmasının yöneticisi Nurullah Güzel, işletmelerinin şimdilik 35 çalışan ile günlük 40 bin maske üretimi yaptığını ancak tam kapasiteyle çalışması durumunda günlük 100 bin maske üretimi yapabileceklerini söyledi. Nurullah Güzel, daha önce Sağlık Bakanlığı adına anlaşmalı oldukları firma aracılığıyla için yaklaşık 80 bin maske üretimi yapıp teslim ettiklerini ifade etti.


Maske üretimi ile ilgili tüm ihtiyaçları ve talepleri var gücümüzle karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden tekstil atölyesi yöneticilerinden Seyfettin Akgül ise "Birlikte üreterek, dayanışma gücümüzü sürdürerek tüm kaynaklarımızı, olanaklarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Tüm kaynaklarımız ve varlıklarımız devletimizindir. Var gücümüzle üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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