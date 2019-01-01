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Suriye sınırına sevk edilen konvoy Mardin'e ulaştı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Mardin'e ulaştı.

01 Ocak 2019 Salı 01:09
Suriye sınırına sevk edilen konvoy Mardin'e ulaştı

Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoylar, merkez Artuklu ilçesine geldi.

Batman ve Diyarbakır'dan gönderilen konvoy, Artuklu ilçesinden Nusaybin ilçesine doğru gitti.

Öte yandan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen konvoy da sınır hattı boyunca Şırnak'a doğru ilerledi.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

İldeki polis geçiş noktalardan geçen konvoylara el sallayan polislere, askeri araçlardaki personel de korna çalarak karşılık verdi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 01:09
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Şanlıurfa
  4. Diyarbakır
  5. suriye sınırı
  6. artuklu
  7. Nusaybin

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