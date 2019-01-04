Suriye sınırına askeri sevkiyat! Yola çıktılar
Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekat öncesi Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'ten yola çıktı.04 Ocak 2019 Cuma 15:04
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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