Suriye sınırına askeri sevkiyat! Yola çıktılar

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.