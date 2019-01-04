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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'a gönderilen mühimmat ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e doğru hareket etti.

04 Ocak 2019 Cuma 06:44
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Daha önce Hatay'a gönderilen mühimmat ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru harekete geçti. 

Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.  

Takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Şanlıurfa'ya ulaştı 

Kilis'ten yola çıkan obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 08:20
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. Gaziantep
  4. Hassa
  5. Hatay
  6. konvoy
  7. Suriye sınırına askeri sevkiyat
  8. Anadolu Ajansı

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