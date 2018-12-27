Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı27 Aralık 2018 Perşembe 06:40
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi. Çankırı'dan gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine ulaştı.
AA'nın haberine göre; geniş güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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