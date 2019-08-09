Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'nın Akçakale ve Suruç ilçesine ulaştı. Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen üzerleri brandayla kapatılmış roketatar sistemi bulunan tank ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan 15 araçlık konvoy, Akçakale ve Suruç ilçesine giriş yaptı.

Güvenlik önlemleri altında ilçe merkezlerine geçen araçların sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlanacağı öğrenildi.



Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.

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