Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı.26 Aralık 2018 Çarşamba 15:37
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında zırhlı muharebe aracı ve mühimmat yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine geldi.
Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen askeri araçlar ile mühimmatın, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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