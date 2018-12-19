Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı!
Son günlerin hareketli geçtiği Hatay sınırına tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu askeri araçlar sevk edildi.19 Aralık 2018 Çarşamba 14:14
Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen aralarında tank ve zırhlı araçların da bulunduğu 8 araçlık konvoy, öğle saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı ulaştı.
Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen askeri konvoydaki araçların, Hatay'da, Suriye sınır hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.
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