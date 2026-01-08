  • İSTANBUL
Suriye ordusu dünyaya resmen duyurdu: Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor
Dünya

Suriye ordusu dünyaya resmen duyurdu: Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye ordusu dünyaya resmen duyurdu: Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor

Suriye ordusundan yapılan açıklamada "SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Suriye ordusu, Halep’te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren SDG mevzilerine yönelik operasyonlara başlayacağını bildirdi.

Sivillerden SDG’ye ait tüm mevzilerden uzak durmaları istenilen açıklamada, belirtilen mahallelerde saat 13.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edileceği aktarıldı.

