Suriye ordusu dünyaya resmen duyurdu: Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor
Suriye ordusundan yapılan açıklamada "SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor" ifadeleri kullanıldı.
Suriye ordusu, Halep’te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren SDG mevzilerine yönelik operasyonlara başlayacağını bildirdi.
Sivillerden SDG’ye ait tüm mevzilerden uzak durmaları istenilen açıklamada, belirtilen mahallelerde saat 13.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edileceği aktarıldı.
