  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerin'den Okan Bayülgen’e Tarih Dersi: "Biz Azeri Değil, Türk’üz!" İşte olay mahalli! Kesik baş cinayetindeki ev görüntülendi Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti Avrupa'da PKK Yandaşlarına "Demokrasi" Tokadı: Türk Polisinin Şefkatini Mumla Arayacaklar! Mısır, ABD ile görüştü! Orta Doğu için çok konuşulacak iki talebini iletti Minik Asel'i ölüme götüren ihmaller zinciri! Çelişkili kayıtlar ortaya çıktı: ‘Alerji’ denildi, ‘sepsis’ olduğu belirlendi Ahlaksızlığa dev bütçe! İşte sapkın LGBT lobilerinin hedef kitlesi Ruşen Çakır isimli provokatörden Devletin bekasına yönelik açık saldırı! Devlet terör sevicilere daha ne kadar göz yumulacak? Gökyüzünde dev dijital devrim! Türksat rekorları altüst etti Gazeteci Serdar Arseven 58 yıl önceki yuva dehşetini anlattı: Hala aynı acıları konuşuyoruz
Dünya Suriye ordusu, bir petrol kuyusunu daha kontrol altına aldı
Dünya

Suriye ordusu, bir petrol kuyusunu daha kontrol altına aldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye ordusu, bir petrol kuyusunu daha kontrol altına aldı

Terör örgütü PKK/YPG’yi bozguna uğratan Suriye ordusu, bir petrol kuyusunun daha kontrolünü sağladı.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'yi düzenlediği operasyonlarla bozguna uğrattı.

Ordu, PKK/YPG'den temizlediği Haseke kırsalında yer alan petrol kuyularını ele geçirdi.

 

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

Suriye'de flaş gelişme! Ateşkesin süresi doldu
Suriye'de flaş gelişme! Ateşkesin süresi doldu

Dünya

Suriye'de flaş gelişme! Ateşkesin süresi doldu

Suriye'den açıklama: Ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'den açıklama: Ateşkes 15 gün uzatıldı

Dünya

Suriye'den açıklama: Ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye’de Petrol Hattı Millileşiyor: YPG’den Alınan Kuyularda Üretim Başladı!
Suriye’de Petrol Hattı Millileşiyor: YPG’den Alınan Kuyularda Üretim Başladı!

Dünya

Suriye’de Petrol Hattı Millileşiyor: YPG’den Alınan Kuyularda Üretim Başladı!

Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Suriye'ye yardım eli
Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Suriye'ye yardım eli

Gündem

Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Suriye'ye yardım eli

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23