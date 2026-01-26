Suriye ordusu, bir petrol kuyusunu daha kontrol altına aldı
Terör örgütü PKK/YPG’yi bozguna uğratan Suriye ordusu, bir petrol kuyusunun daha kontrolünü sağladı.
Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'yi düzenlediği operasyonlarla bozguna uğrattı.
Ordu, PKK/YPG'den temizlediği Haseke kırsalında yer alan petrol kuyularını ele geçirdi.
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.
Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.