Suriye operasyonu son dakika ne zaman yapılacak? Suriye'de PKK operasyonu yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da düzenlenen Teknofest festivali dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı. Suriye’de yeni operasyon ne zaman olacak? sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir kez daha net cevap geldi.

Suriye’ye yeni PKK operasyonu ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilecek operasyona ilişkin olarak şunları söyledi: "(Suriye’nin kuzeyinde yeni operasyon hazırlıkları) Tabii Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı bizim cevapsız bırakmamız mümkün değil. Suriye’nin kuzeyinde malum terör örgütlerinin odaklanma noktaları var. Bu odaklanma noktaları, Suriye’nin kuzeydoğusundan kuzeybatısına kadar bütün o bölgelerde mevcut. Başta ABD olmak üzere tüm koalisyon güçleri maalesef bu terör örgütlerine ciddi manada silah, araç, gereç, mühimmat yardımı yapıyorlar ve bunu hala devam ettiriyorlar. ABD buraya binlerce tır bu yardımları yaptı. Kime yapıyor? PKK, YPG, PYD terör örgütlerine. Hepsine bu yardımlar yapıldı, hala da devam ediyor. Hatta bunlara bölgede eğitim de veriyorlar. Şimdi, bu gerçekler ortada dururken biz hala bunları görmezlikten mi geleceğiz?

Bu konularla ilgili her şeyden önce herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Amerika’nın da üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Amerika eğer üzerine düşen görevi terörle mücadelede yerine getirmiyorsa biz ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz."