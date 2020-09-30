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Aktüel Suriye muhalefetinden uluslararası kamuoyuna siyasi çözümü hızlandırma çağrısı
Aktüel

Suriye muhalefetinden uluslararası kamuoyuna siyasi çözümü hızlandırma çağrısı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hariri: -"Rusya'nın önerileri siyasi çözümü baltalama ve hedefinden saptırma amacı taşıyor. Esed rejiminin işlediği suçları görmezden geliyor çünkü suç ortağı"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:02:47 -
Suriye muhalefetinden uluslararası kamuoyuna siyasi çözümü hızlandırma çağrısı

ANKARA (AA) - MUHAMMED TEMİM HOCAOĞLU - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), uluslararası kamuoyuna Suriye krizine çözümü hızlandırma çağrısında bulunurken, 5 yıldır ülkede askeri varlık gösteren Rusya'nın çözümü baltaladığını ve Beşşar Esed rejiminin suçlarını görmezden geldiğini belirtti.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'ye askeri müdahalesinde 5'inci yılını geride bırakan Rusya'ya tepki gösterildi.

Açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını kullanarak, Esed rejiminin işlediği savaş suçlarını ve katliamları "örttüğü" değerlendirildi.

Rusya'nın sivilleri göçe zorlayarak, yasaklı silahları siviller üzerinde kullanarak ve sivil yerleşim yerlerini bombalayarak savaş suçlarına karıştığının belirtildiği açıklamada, Rusya'nın Suriye krizini açmaza sürüklediği ifade edildi.

SMDK Başkanı Nasır el-Hariri de yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın beş yıl boyunca hastaneleri, okulları, çarşıları, camileri, sığınmacı kamplarını ve tarihi eser barındıran bölgeleri hedef aldığını vurguladı.

Rusya'nın askeri müdahalesine rağmen siyasi kazanım elde edemediğini aktaran Hariri, "Rusya ne Esed'i uluslararası kamuoyuna dayatabildi, ne rejimi normalleştirme projesini gerçekleştirebildi ne de Suriye'de yeniden imar projelerine başlayabildi. Rusya'nın yaptığı yatırımlar boşa çıktı ve çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Suriye krizine siyasi çözüm bulmakta samimi olmadığını belirten Hariri, "Rusya'nın önerileri siyasi çözümü baltalama ve hedefinden saptırma amacı taşıyor. Esed rejiminin işlediği suçları görmezden geliyor çünkü suç ortağı."

Yapılan yazılı açıklamalarda, uluslararası kamuoyunun rejim ile işbirliği yapan ülkelere karşı somut yaptırım uygulanması ve ülkedeki krize bir an önce siyasi çözüm bulunulması çağrısı yapıldı.

- Rusya'nın Suriye'ye askeri müdahalesi

Rusya, Esed rejiminin talebi üzerine 30 Eylül 2015'de Suriye'ye askeri müdahalede bulunmuştu.

Esed rejimine ait Hımeymim Hava Üssü'ne konuşlanan Rus hava uçakları, Suriye muhalefetine ait mevzileri hedef almaya başlamıştı.

Beş yıl içerisinde Beşşar Esed rejimine askeri desteğini artırarak sürdüren Rusya, Suriye'de Tartus Limanı'nın 49 yıllığına kiralanması başta olmak üzere, enerji kaynakları ve askeri üslerin kullanımını içeren bir takım anlaşmaya imza atmıştı.

İnsan hakları kuruluşları, Rusya'nın müdahale süresi boyunca sivil yerleşim yerlerini bombalama, yasaklı silahlar kullanma ve zorunlu göç gibi savaş suçlarını işlediğine raporlarında yer vermişti.

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