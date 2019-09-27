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Suriye muhalefetinden kimyasal silah mesajı

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun rejimin mayıs ayında İdlib'de kimyasal silah kullandığını doğrulamasından memnuniyet duyduklarını duyurdu.

27 Eylül 2019 Cuma 16:41
Suriye muhalefetinden kimyasal silah mesajı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Beşşar Esed rejiminin mayıs ayında İdlib'de kimyasal silah kullandığını doğrulamasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

SMDK, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo'nun İdlib'de mayısta düzenlenen saldırıda Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını teyit ettikleri yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Açıklamada, "ABD yönetiminin rejimin ihlal ve suçlarını takip etmesi, detaylarını doğrulaması ve bu konuda uluslararası topluma hatırlatmada bulunması çok önemli." denildi.

ABD'nin rejimin kimyasal silaha yeniden başvurmasını engellemek için gücünü kullanmaya hazır olmasının da önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, açık ve pratik önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sivillere yönelik süren savaş suçları, savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların sonlandığının temin edilmesi, kimyasal silah kullanımıyla ilgili dosya da dahil olmak üzere, tüm dosyaların Uluslararası Ceza Mahkemesine sevkinin sağlanması ve rejimin sorumlu tutulması için uluslararası toplumun acilen siyasi ve hukuki inisiyatifleri almasını gerektiriyor."

SMDK açıklamasında kimyasal silah kullanımını durdurmanın tek yolunun Beşşar Esed'in görevden alınması ve yargılanması olduğu vurgulandı. 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 16:41
  1. SMDK
  2. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  3. Beşşar Esed rejimi
  4. Kimyasal silah
  5. Anadolu Ajansı

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