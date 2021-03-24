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Gündem Suriye Milli Ordusu'ndan operasyon! Çok sayıda ölü var
Gündem

Suriye Milli Ordusu'ndan operasyon! Çok sayıda ölü var

Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 21 terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 16:29:00 -
Suriye Milli Ordusu'ndan operasyon! Çok sayıda ölü var

Suriye Milli Ordusu (SMO), sabah saatlerinde Rakka'nın Tel Abyad ilçesi Ayn İsa kasabasında askeri operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Ayn İsa'daki terör örgütü YPG/PKK mevzileri vuruldu. SMO, YPG/PKK’ya mensup en az 21 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

SMO mensubu Suhail Tlass yaptığı açıklamada, "Şafak vaktinde Ayn İsa'nın Al-Yabsa köyündeki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerine yönelik askeri operasyon başlattık. Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Operasyonda en az 21 PKK’lı öldürülürken, pek çok PKK’lı da yaralandı" ifadelerini kullandı.

Tlass, SMO askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığını açıklarken, bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemek için askeri operasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.

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