  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suriye Milli Ordusu yerli imkanlarla üretti! 'Şimşek'
Dünya

Suriye Milli Ordusu yerli imkanlarla üretti! 'Şimşek'

Suriye Milli Ordusu yerli imkanlarla ürettiği yeni zırhlı muharebe aracı "Şimşek"i tanıttı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 17:04:00 -
Suriye Milli Ordusu yerli imkanlarla üretti! 'Şimşek'

SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Azez ilçesinde, yerli imkanlarla Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde ürettiği muharip zırhlı aracı "Şimşek"in tanıtımı için askeri tören düzenledi.

Törene, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Savunma Bakanı Selim İdris ve SMO kolordu komutanları da katıldı.

SMO, testleri başarıyla geçen Şimşek'in seri üretimine başladı.

Tören, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alınarak yapıldı.

Hamza Tümeni, Temmuz 2019'da, ürettiği ilk zırhlı personel taşıyıcı aracın tanıtımını yapmıştı.

Şimşek

Şimşek ismi verilen 4x4 zırhlı araç, düz yolda saatte 110-120 kilometre, engebeli yolda ise 35-40 kilometreye ulaşabiliyor.

5,5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğindeki aracın yüksekliği 2,5 metre, ağırlığı ise 14 ton.

Her koşulda savaşabilecek niteliklere sahip yerli imkanlarla üretilen zırhlı araç Şimşek, SMO'nun operasyonlarında nitelikli destek verecek gerekli teknik donanıma sahip.

Zırhlı askeri araçta, düşmanın iletişim mekanizmalarını felç edecek ve karartacak donanımlar bulunuyor.

Personel için yeterli alana sahip aracın en büyük görevi, savaş meydanında mayınlı veya patlayıcılarla tuzaklanmış bölgelerde yaralı askerleri güvenli bölgelere taşımak olacak.

Aracın üzerinde 12,7 mm makineli silah yer alıyor.

Bölge haritalarının ve tüm sektörlerin anlık görüntüleri araçtaki ekranlara yansıtılıyor.

Şimşek, 360 derecelik gece ve gündüz görüşü olan kameraya ve modern tekniklerle teşkil edilmiş güçlü bir iletişim sistemine sahip.

Buna ek olarak araçta, Tümen Merkezindeki Özel Operasyon Odası ile doğrudan iletişim sistemi yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı ‘yapmak istiyoruz’ diyerek müjdeyi verdi! Tarihi proje geliyoruz
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı ‘yapmak istiyoruz’ diyerek müjdeyi verdi! Tarihi proje geliyoruz

TRT’de izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı ve yönetmeni Emre Konuk önemli açıklamalarda bulundu. Emre Konuk, Sul..
Marketler için yeni düzenleme! Artık bunlar satılmayacak
Ekonomi

Marketler için yeni düzenleme! Artık bunlar satılmayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni düzenlemeye göre, zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik ve..
Abdullah Ağar paylaştı! Mehmetçik'i gören PKK'lılar böyle şaşırdı
Gündem

Abdullah Ağar paylaştı! Mehmetçik'i gören PKK'lılar böyle şaşırdı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, dün Pençe-Kartal 2 Harekatı kapsamında Gara'da yaşanan çatışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay