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Gündem Suriye Milli Ordusu, Türk bayrağını göndere çekti! Tekbir getirdiler!
Gündem

Suriye Milli Ordusu, Türk bayrağını göndere çekti! Tekbir getirdiler!

Yeniakit Publisher
2024-07-02 00:48:00 -

Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza ve Süleyman Şah tümenlerinin oluşturduğu Müşterek Kuvvetler, ülkenin kuzeyinde Türk bayrağını göndere çekerek, tekbir getirdi.

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar sonrası SMO, güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla yerel idari binalara askeri kuvvetlerini gönderdi.

Protestoları ve silahlı eylemleri engellemek amacıyla güvenliği sağlayan SMO bileşenlerinden Hamza ve Süleyman Şah tümenlerinin oluşturduğu Müşterek Kuvvetler, askeri karargahlarından video yayımladı.

Türk ve Suriyeli muhaliflerin bayraklarının göndere çekildiği görüntüde, "Bayrağımız bir, düşmanımız bir, biz kardeşiz" açıklaması yer aldı.

Müşterek Kuvvetler yaşanan olaylara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki halkı "fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye" çağırmıştı.

Muhaliflerin oluşturduğu Suriye Geçici Hükümeti de yaptığı yazılı açıklamada, "özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı baltalamayı ve Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusu'nun fedakarlıkları ile inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamaya çağırmaktadır." ifadelerini kullanılmıştı.
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Kaynak: AA

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