Suriye Milli Ordusu Komutanı Fehim Ertuğrul İsa: Türk Bayrağı, bu coğrafyadaki tüm mazlumların bayrağıdır

RECEP YEŞİL

Suriye ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik adımların atıldığı dönemde Kayseri’de meydana gelen taciz olayı, derhal karanlık eller tarafından provokasyona dönüştürüldü. Kayseri’de bir Suriyelinin çocuk istismarında bulunduğu gerekçesiyle halk sokağa indi, provokatörler devreye girerek evleri ve iş yerlerini ateşe verdi.

Suriye'de de PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleri devreye girerek provokasyonun dozu artırılmaya çalışıldı.

Kayseri ve Suriye'de peş peş meydana gelen provokasyonlara en güzel cevabı Suriye Milli Ordusu Komutanı Fehim Ertuğrul İsa verdi.

"Türk Bayrağı, bu coğrafyadaki tüm mazlumların bayrağıdır" diyen İsa, "Şehitlerimizin emaneti Türk Bayrağına el uzatırsa, o artık kim olursa olsun bizim düşmanımızdır!" ifadelerini kullandı.

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İşte Fehim Ertuğrul İsa'nın X hesabından yaptığı o açıklama:

Türk Bayrağı, bu coğrafyadaki tüm mazlumların bayrağıdır.

Türk Devleti, inananlar için bu çağdaki Nuh’un gemisidir.

Her kim ki mazlumların kurtuluş nişanesi, şehitlerimizin emaneti Türk Bayrağına el uzatırsa, o artık kim olursa olsun bizim düşmanımızdır!

Tüm yiğitlerime emir verdim ki şu dakikadan sonra bayrak direğine tırmanacak kadar cüretkar olan bir eşkıya görürseniz onu tam alnının çatından vurup indirmeniz size haktır, helaldir, hukuktur!

Herkes bilsin ki bizler tüm gelişmeleri dikkat ve titizlikle izliyoruz. İcap eden şartlara göre dava arkadaşlarımızı ve Aziz Milletimizi gelişmelerden haberdar edeceğiz.

Hiç kimse sosyal medya platformlarındaki fitne ve provokasyonlara gelmesin.