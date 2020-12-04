  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suriye Milli Ordusu, ilk askeri kışlasını törenle açtı
Dünya

Suriye Milli Ordusu, ilk askeri kışlasını törenle açtı

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesinde ilk kışlasını törenle hizmete açtı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 09:40:00 -
Suriye Milli Ordusu, ilk askeri kışlasını törenle açtı

SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetler'e bağlı "Şehit Yasir Ebu Eş-Şeyh Kışlası" açılışı için tören düzenlendi. Kapalı askeri eğitim okulu olarak da hizmet verecek olan kışlalar, SMO askerlerinin ikametgahı ve eğitimi için gerekli donanıma sahip.

Açılışa Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ile Milli Ordu Komutanları katıldı. Kurdele kesiminin ardından kışlada bulunan şehitlik anıtına çelenk koyuldu, saygıduruşunda bulunuldu ve askeri geçit töreni yapıldı. Törende ilk askeri kışla adı verilen Ebu Eş-Şeyh'in çocukları da hazır bulundu.

Hamza Tümeni Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir açılış konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri saha komutanlarından Ebu Eş-Şeyh, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 2016 yılında şehit olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor
Sağlık

Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse bir kez yakalanıp atlattıktan sonra ikinci kez yakalanan hastaların sağlık durumlarının nasıl seyrettiği..
Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü
Yaşam

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranan ve baskına gelen polislerden 1 polisi şehit eden 1 polisi de yaralayan katil zanlısı 22 yaşı..
TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım
Gündem

TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım

Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret ederek büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay