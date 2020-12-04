Suriye Milli Ordusu, ilk askeri kışlasını törenle açtı

SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetler'e bağlı "Şehit Yasir Ebu Eş-Şeyh Kışlası" açılışı için tören düzenlendi. Kapalı askeri eğitim okulu olarak da hizmet verecek olan kışlalar, SMO askerlerinin ikametgahı ve eğitimi için gerekli donanıma sahip.

Açılışa Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ile Milli Ordu Komutanları katıldı. Kurdele kesiminin ardından kışlada bulunan şehitlik anıtına çelenk koyuldu, saygıduruşunda bulunuldu ve askeri geçit töreni yapıldı. Törende ilk askeri kışla adı verilen Ebu Eş-Şeyh'in çocukları da hazır bulundu.

Hamza Tümeni Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir açılış konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri saha komutanlarından Ebu Eş-Şeyh, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 2016 yılında şehit olmuştu.