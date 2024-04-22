Suriye lideri Esad'dan kritik açıklama: Amerikalı yetkililerle topraklarımızı işgal etseler de görüşüyoruz!

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Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecinde durağan bir dönem yaşanırken Suriye lideri Beşar Esad'dan ABD'ye dair dikkat çeken açıklamalar geldi. Esad, Batı ile ilişkileri düzeltmek için ABD için görüştüklerini söyledi.

Esad, Suriye yönetiminin zaman zaman ABD'li yetkililerle bir araya geldiğini kaydederek "ABD şu anda topraklarımızın bir kısmını işgal etmiş durumda. Yine de kendileriyle görüşüyoruz ama bu görüşmeler bir yere gitmiyor" dedi.

''HER ZAMAN BİR UMUT VARDIR''

Suriye lideri, Batı ile ilişkilerin düzelip düzelemeyeceğine ilişkin soruya, "Her zaman umut var. Sonuç çıkmayacağını düşünsek de denemeliyiz" cevabını verdi.

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Öte yandan Suriye, 2011'de patlak veren savaşın ardından son dönemde özellikle Körfez Arap ülkeleriyle ilişkileri düzeltmeye başladı.

Batılı ülkeler ve ABD ise Suriye'ye yönelik yaptırımları sürdürüyor.