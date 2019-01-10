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Suriye Kürt Ulusal Konseyinden PYD açıklaması!

Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Temsilcisi Nuri Brimo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "PYD, yıllardır Suriyeli Kürtlerin arasında kin ve nefret tohumu ekiyor, Kürt-Kürt ile Kürt-Arap arasında düşmanlık yaratıyor." dedi.

10 Ocak 2019 Perşembe 18:37
Suriye Kürt Ulusal Konseyinden PYD açıklaması!

Suriye Kürt Ulusal Konseyinin IKBY temsilcisi, PYD'nin Suriye'deki uygulamalarına tepki göstererek, "PYD Kürtleri temsil etmiyor" ifadesini kullandı.

Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Temsilcisi Nuri Brimo, terör örgütü PYD'nin Kürtleri temsil etmediğini belirterek, "PYD, yıllardır Suriyeli Kürtlerin arasında kin ve nefret tohumu ekiyor, Kürt-Kürt ile Kürt-Arap arasında düşmanlık yaratıyor." dedi.

"PYD Kürtleri temsil etmiyor"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Brimo, terör örgütü PYD'nin Suriye'deki uygulamalarına tepki göstererek, "PYD Kürtleri temsil etmiyor" ifadesini kullandı.

Brimo, örgütü Suriye'deki Kürtler için zorba bir güç şeklinde nitelendirerek, örgütün yıllardır Kürtleri birbirine düşürdüğünü, Araplar ile aralarında da düşmanlık yarattığını vurguladı.

"ABD'nin müttefini artık değiştirmeli"

Suriyeli Peşmergeler konusunda ise Brimo, şunları kaydetti:

"ABD'nin artık kendi siyasetinde değişim yaparak müttefiklerini değiştirme zamanı gelmiştir. Şu an ABD için en iyi müttefik Türkiye'dir. Suriye'de en iyi seçenek ise ABD'nin Türkiye ile iş birliği yaparak Roj (Suriyeli) Peşmergelerin ülkeye dönüşünü sağlamak. Bu, Suriye ve Türkiye sınırlarında istikrarı sağlayacak."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:37
  1. Suriye Kürt Ulusal Konseyi
  2. PYD

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  • şenay doğanşenay doğan34 dk önce
    hasbinallahi ve nimelvekil nimel mevla ve nimennasir allaha emanet olun

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