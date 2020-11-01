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Aktüel Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki müzakereler sonuçsuz kaldı
Aktüel

Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki müzakereler sonuçsuz kaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:28:36 -
Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki müzakereler sonuçsuz kaldı

ANKARA (AA) - Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile terör örgütü YPG/PKK arasında dokuz aydır süren müzakereler, örgütün ENKS'nin taleplerini karşılamaması nedeniyle başarısız oldu.

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, terör örgütü YPG/PKK'nın bünyesinde barındırdığı Kandil kadrolarını ihraç etmeyi reddetmesi, ENKS'nin Kuzey Irak'ta bulunan peşmergelerinin Suriye'ye girişine izin vermemesi ve varılan diğer anlaşmaları uygulamaya sokmaması taraflar arasındaki müzakereleri başarısızlığa uğrattı.

Bunun üzerine ENKS'den bir heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle görüşmek üzere Kuzey Irak'a gitti.

Görüşmede ENKS heyeti IKBY yetkililerine, YPG/PKK ile aralarındaki müzakerelerin başarısızlığa uğradığını ve iki taraf arasında ara bulucu konumunda olan ABD'nin taraflı davrandığını iletti.

- ENKS-YPG/PKK müzakereleri

Ekim 2014'te eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğinde Duhok kentinde düzenlenen toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt siyasi oluşumlarının ortak hareket etmelerini öngören "Duhok Anlaşması" imzalanmıştı. Ancak YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyini işgal ettikten sonra muhalif ENKS üyelerinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu alıkoymuştu. Terör örgütü, ENKS ofislerine de kilit vurmuştu.

Örgüt ile ENKS, ABD'nin baskıları neticesinde Haseke'de Duhok Anlaşması'nı temel alarak müzakerelere devam kararı almıştı.





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