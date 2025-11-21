  • İSTANBUL
Suriye ile Çin arasında konsey kuruldu!

Suriye ile Çin arasında konsey kuruldu!

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal el Şaar, Suriye ve Çin arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla Suriye-Çin İş Konseyi'nin kurulduğunu açıkladı. Karara göre konseyin başkanlığına Fadi Ali el Muhaymid, başkan yardımcılığına ise Makram Samir Şatahi atandı.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal el Şaar, Suriye ve Çin arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla Suriye-Çin İş Konseyi'nin kurulduğunu duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Çin'e yaptığı ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakat olduğunu açıklamıştı.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal el Şaar, Suriye ve Çin arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla Suriye-Çin İş Konseyi'nin kurulduğunu açıkladı.

Karara göre konseyin başkanlığına Fadi Ali el Muhaymid, başkan yardımcılığına ise Makram Samir Şatahi atandı.

 

Kararda, konseyin dünya ülkeleriyle Suriye Ortak İş Konseyleri tüzüğü hükümlerine uygun olarak çalışmakla yükümlü olduğu ve bu kararın alındığı tarihten itibaren uygulanacağı kaydedildi.

Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı , organize ve etkili bir kurumsal çerçeve sağlamak, ticari alışverişi teşvik etmek ve geliştirmek ve yeniden yapılanma, enerji, altyapı ve teknoloji gibi Suriye'nin öncelikli sektörlerine doğrudan Çin yatırımlarını çekmek için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Ali

Türkiye de emevi camii şovuyla dünyaya pek möhüm mesajlar verdi...! Yıktık diktatörü aga hheeheyttt... Sonra da dünya iadeli taahhütlü mesajı geri yolladı. Fransız limanları aldı Rus Lazkiye de güçlendi İsrail güneyi işgal etti bizde 10 milyon mülteci aldık. Yani neyi aldığımız belli......

Berat

Siyonist israil ile korkutulan Suriye, ABD ve çin arasında paylaşılıyor. Bize de sadece polislik düşüyor. YePaGe ye de Askerlik. Hadi hayırlısı. Hayırlı Cumalar
