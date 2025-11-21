Suriye ile Çin arasında konsey kuruldu!

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal el Şaar, Suriye ve Çin arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla Suriye-Çin İş Konseyi'nin kurulduğunu duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Çin'e yaptığı ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakat olduğunu açıklamıştı.

Karara göre konseyin başkanlığına Fadi Ali el Muhaymid, başkan yardımcılığına ise Makram Samir Şatahi atandı.

Kararda, konseyin dünya ülkeleriyle Suriye Ortak İş Konseyleri tüzüğü hükümlerine uygun olarak çalışmakla yükümlü olduğu ve bu kararın alındığı tarihten itibaren uygulanacağı kaydedildi.

Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı , organize ve etkili bir kurumsal çerçeve sağlamak, ticari alışverişi teşvik etmek ve geliştirmek ve yeniden yapılanma, enerji, altyapı ve teknoloji gibi Suriye'nin öncelikli sektörlerine doğrudan Çin yatırımlarını çekmek için çalışmalar yapılacağını ifade etti.