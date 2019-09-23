Suriye için kritik gelişmeyi BM duyurdu!
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu duyurarak toplantı tarihini açıkladı.23 Eylül 2019 Pazartesi 17:32
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.
İlk üçlü zirvede toplanmıştı
Geçtiğimiz günlerde,Türkiye'de düzenlenen Suriye Zirvesi'nde komitenin oluşturulduğu belirtilmişti.
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