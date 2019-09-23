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Suriye için kritik gelişmeyi BM duyurdu!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu duyurarak toplantı tarihini açıkladı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:32
Suriye için kritik gelişmeyi BM duyurdu!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

İlk üçlü zirvede toplanmıştı

Geçtiğimiz günlerde,Türkiye'de düzenlenen Suriye Zirvesi'nde komitenin oluşturulduğu belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:32
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