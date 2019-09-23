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Suriye için flaş gelişme! Guterres duyurdu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:35
Suriye için flaş gelişme! Guterres duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı. Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de rejimin ve muhaliflerin Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin BM denetiminde Cenevre'de ilerleyen haftalarda toplanacağını belirten Guterres, Anayasa Komitesin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı.

Komitenin oluşturulmasıyla somut eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, sürece katkısı olan Türkiye, Rusya ve İran'a teşekkür etti.

İlk üçlü Zirve'de açıklanmıştı

Geçtiğimiz günlerde,Türkiye'de düzenlenen Suriye Zirvesi'nde komitenin oluşturulduğu belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:35
  1. Antonio Guterres
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Cenevre

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