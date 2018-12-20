Suriye Halk Konseyi'nden ABD'nin kararına ilk yorum!

Suriye Halk Konseyi'nin milletvekillerinden Ahmad Merii, Washington'un askerlerini Suriye topraklarından çekme kararının Türkiye'nin ülkenin kuzeydoğusunda Kürtlere karşı kapsamlı bir savaş açmasına imkân vereceğini söyledi.

Suriye Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Ahmad Merii, Sputnik'e verdiği röportajda ABD'nin Türkiye ile bu konuda anlaşmaya varmış olabileceğini belirtti.

Merii, "Bir bakıma muhtemelen bazı ülkelerle ve somut olarak ta Türkiye ile anlaşma sağlanmış olabilir, zira onlar (ABD) şurada veya burada olan grupları desteklemek uğruna NATO'ya üye olan bir ülkeyi kaybetmek istemiyorlar. İlk analizde her şeyden önce ABD'nin Türkiye'ye PKK ve PYD'ye karşı kapsamlı bir savaş başlatma imkânı sağlamak için geri çekildiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Bu karar birçok sonuca yol açabilir"

Türkiye'ye operasyon için olası onayın yanı sıra ABD'nin farklı hedeflerin peşinde de olabileceğini söyleyen Merii, "Bu karar birçok sonuca yol açabilir. ABD bu şekilde Körfez ülkelerinden daha çok para mı almak istiyor, yoksa bu gerçekten de Türkiye'ye verilen desteğin ilanı mı?" ifadelerini kullandı.

'Bıçak kemiğe dayandığında PYD Suriye'ye başvuracak'

Şam'ın PYD ABD ile ilişkilerini gözden geçirip Suriye'nin bütünlüğü için meşru yönetimden yana olmaları için birçok kez çağrıda bulunduğunu vurgulayan vekil, "Şimdi bıçak kemiğe dayandığında Kürtler Suriye devletine başvuracak, ama zannederim ki bunun için geç oldu ve şu anda böyle bir imkân yok. Fakat bu, bizim Kürtlere karşı savaş için yeşil ışık yaktığımız anlamına gelmiyor" dedi.

Washington'un kararının gerçek hedefleri hakkında şimdiden konuşmanın erken olacağını söyleyen Merii, "Bir şey dikkate alınmalı. Trump fikrini her gün ve hatta her saat değiştirebiliyor" ifadelerini kullandı.