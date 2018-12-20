0553 313 94 23

Suriye Halk Konseyi'nden ABD'nin kararına ilk yorum!

Esed rejimine bağlı Suriye Halk Konseyi'nin milletvekillerinden Ahmad Merii, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi. Merii, "İlk analizde her şeyden önce ABD'nin Türkiye'ye PKK ve PYD'ye karşı kapsamlı bir savaş başlatma imkânı sağlamak için geri çekildiğini söyleyebiliriz"dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 18:34
Suriye Halk Konseyi'nden ABD'nin kararına ilk yorum!

Suriye Halk Konseyi'nin milletvekillerinden Ahmad Merii, Washington'un askerlerini Suriye topraklarından çekme kararının Türkiye'nin ülkenin kuzeydoğusunda Kürtlere karşı kapsamlı bir savaş açmasına imkân vereceğini söyledi.

Suriye Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Ahmad Merii, Sputnik'e verdiği röportajda ABD'nin Türkiye ile bu konuda anlaşmaya varmış olabileceğini belirtti.
Merii, "Bir bakıma muhtemelen bazı ülkelerle ve somut olarak ta Türkiye ile anlaşma sağlanmış olabilir, zira onlar (ABD) şurada veya burada olan grupları desteklemek uğruna NATO'ya üye olan bir ülkeyi kaybetmek istemiyorlar. İlk analizde her şeyden önce ABD'nin Türkiye'ye PKK ve PYD'ye karşı kapsamlı bir savaş başlatma imkânı sağlamak için geri çekildiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Bu karar birçok sonuca yol açabilir"

Türkiye'ye operasyon için olası onayın yanı sıra ABD'nin farklı hedeflerin peşinde de olabileceğini söyleyen Merii, "Bu karar birçok sonuca yol açabilir. ABD bu şekilde Körfez ülkelerinden daha çok para mı almak istiyor, yoksa bu gerçekten de Türkiye'ye verilen desteğin ilanı mı?" ifadelerini kullandı.

'Bıçak kemiğe dayandığında PYD Suriye'ye başvuracak'

Şam'ın PYD ABD ile ilişkilerini gözden geçirip Suriye'nin bütünlüğü için meşru yönetimden yana olmaları için birçok kez çağrıda bulunduğunu vurgulayan vekil, "Şimdi bıçak kemiğe dayandığında Kürtler Suriye devletine başvuracak, ama zannederim ki bunun için geç oldu ve şu anda böyle bir imkân yok. Fakat bu, bizim Kürtlere karşı savaş için yeşil ışık yaktığımız anlamına gelmiyor" dedi.

Washington'un kararının gerçek hedefleri hakkında şimdiden konuşmanın erken olacağını söyleyen Merii, "Bir şey dikkate alınmalı. Trump fikrini her gün ve hatta her saat değiştirebiliyor" ifadelerini kullandı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:34
  1. ABD
  2. Suriye
  3. Esed rejimi
  4. Suriye Halk Konseyi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa edeceği iddiası) Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok."
    1. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    2. Yıldırım: "Cezaların yazıldığı günden..
    3. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    4. Hollywood yapımcısı Weinstein'ın..
    5. Türkiye-İran İş Forumu
    6. Peynir satın alırken...
    7. Gürcan Balık'ın tahliyesi durduruldu
    8. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    9. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    10. Binali Yıldırım: O cezaları sileceğiz
    11. Yemen'den Türkiye'nin yardım ve..
    12. Alex Sandro, 2023'e kadar Juventus'ta
    13. Horlama ve ağız kokusu
    14. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    15. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz..
    16. Eski büyükelçi Balık'a yeniden..
    17. SPK’dan "sosyal medyada manipülasyon"..
    18. Sudan’daki gösterilerde 2 kişi ölü
    19. 3'lü çete toplandı! Zirvede dikkat..
    20. "Artı İstihdam Hizmet Noktası" programı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'