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Aktüel Suriye Geçici Hükümeti'nden BM Suriye Araştırma Komisyonu raporuna kınama
Aktüel

Suriye Geçici Hükümeti'nden BM Suriye Araştırma Komisyonu raporuna kınama

Yeniakit Publisher
2020-09-20 16:00:41 -
Suriye Geçici Hükümeti'nden BM Suriye Araştırma Komisyonu raporuna kınama

ANKARA (AA) - Suriye Geçici Hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu raporunu "taraflı" bularak kınadı.

Suriye Geçici Hükümeti, BM Suriye Araştırma Komisyonu'nun Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı rapor hakkında yazılı basın açıklaması yaptı.

Geçici Hükümet, söz konusu rapor için "Suriye devrimi, Suriye Milli Ordusu ve kurumlarına karşıt bir dille, siyasi iftira ve yalan içeren, hukuki profesyonellikten uzak yazılmıştır." ifadelerini kullandı.

Raporu "taraflı" bulan Geçici Hükümet Başkanlığı, basın açıklamasında "Bu yalan ve uydurma bilgiler içeren taraflı raporu şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Raporda Esed rejiminin ve terör örgütü YPG/PKK'nın savaş suçlarının "kasıtlı olarak görmezden gelindiğinin" belirtildiği açıklamada, uluslararası kamuoyunun yanlış yönlendirilmek istendiği vurgulandı.

- BM Suriye Araştırma Komisyonu raporu

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 11 Ocak-1 Temmuz döneminde Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin raporunu geçen hafta açıklamıştı.

Raporda, Esed rejiminin sivillere yönelik işkence, tecavüz ve cinayet gibi suçlara imza attığı kaydedilmişti.

Ayrıca raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Haseke ilinde işgal altında tuttuğu Hol Kampı'ndaki yaklaşık 35 bin çocuğun hukuki haklarından mahrum bırakılarak, "insanlık dışı" şartlarda tutulduğu ifade edilmişti.

Söz konusu raporda Suriye Milli Ordusu'nun da (SMO) muhtemel savaş suçlarına karışmış olabileceği belirtilmişti.



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