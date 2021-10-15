Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa konuştu: Terör örgütü PKK/PYD’yi yok etmeliyiz!

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik “Son saldırılar bardağı taşırdı” sözleriyle bir operasyon sinyali vermişti. Bölgede yaşanan gelişmeleri, Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“İstikrarı bozmak için terör örgütleri saldırılar düzenliyor”

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde Türkiye’nin desteğiyle barış ve huzurun sağlandığına dikkat çeken Abdurrahman Mustafa, “Güvenli bölgeye dönüşen bu alanlarda halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin desteğiyle huzura kavuşan bölgemizdeki istikrarı bozmak için terör örgütleri saldırılar düzenliyor.” şeklinde konuştu.

“Terör örgütü PKK/PYD’nin kökünün kazınması gerekiyor”

Kandil’den yönetilen terör örgütü PKK/PYD’nin Fırat’ın doğusunda ABD ile, batısında ise Rusya ile birlikte hareket ettiklerini söyleyen Abdurrahman Mustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fırat’ın doğusu ve batısının dışında kalan bölgelerde de İran ve Esed rejimiyle işbirliği içindeler. Terör örgütü PKK/PYD, hem Türkiye’nin ve hem de Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor, sürekli sivilleri hedef alıyorlar. Türkiye ile ortak menfaatlerimiz doğrultusunda bu bölgelerin tamamından terör örgütü PKK/PYD’nin kökünün kazınması gerekiyor.”

“Terk etme nedenleri ortadan kalktıkça insanlarımız geri dönecektir”

Suriye Milli Ordusu olarak terör örgütlerine karşı mücadele ettiklerini hatırlatan Abdurrahman Mustafa, “Suriye muhalefeti olarak 2014’ten bu yana ‘güvenli bölge’ talebinde bulunuyoruz fakat bugüne kadar Suriye’de rol alan güçler bu öneriye karşı çıktılar. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ‘güvenli bölge’ olmuş ve mülteci konumundaki binlerce Suriye vatandaşımız buraya dönmüştür. Ülkeyi terk etme nedenleri ortadan kalktıkça bu insanlarımız geri döneceklerdir.” dedi.

PKK/PYD bölgesinden Türkiye’ye ‘buraya da gelin’ çağrısı yapılıyor

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye tarih boyunca sürekli mazlumun yanında durmuş ve bugün de aynı duruşunu göstermektedir. PKK/PYD’nin kontrolündeki insanlarımız kaçarak bizim bölgelere geliyorlar. Terör örgütü sürekli oradaki halka zulmediyor. Terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde Arap aşiretleri vardır ve bu aşiretler Türkiye’nin biran önce oraya da gelmeleri için çağrılarda bulunuyorlar. PKK/PYD terör örgütü, ‘kanun’ adı altında teröristbaşı Öcalan’ın fikirlerini yerleştiriyor ve insanlara dayatıyor.”