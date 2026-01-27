Suriye devriminden sonra ikinci kez… Rusya’dan açıklama geldi!

  • İSTANBUL
Suriye’de yaşanan devrimden sonra devlet başkanı olan Ahmed eş-Şara, yarın Rusya’ya giderek Başkan Putin ile görüşecek. Kremlin’e ikinci kez gidecek olan Şara’nın ziyaretine ilişkin Rus makamlardan açıklama geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yarın bir araya gelecek.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Şara’nın yarın yapacağı görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Görüşmede, Orta Doğu’daki gelişmelerin istişare edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alınacağı kaydedildi.

Putin, Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti.

Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.

