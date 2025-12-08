  • İSTANBUL
Suriye devrimi: Suriye'de onlarca yıllık baskıyı bitirdi diyen Guterres, Benin'deki darbe girişimini kınadı!
Dünya

Suriye devrimi: Suriye'de onlarca yıllık baskıyı bitirdi diyen Guterres, Benin'deki darbe girişimini kınadı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye devrimi: Suriye'de onlarca yıllık baskıyı bitirdi diyen Guterres, Benin'deki darbe girişimini kınadı!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Esed rejiminin devrilmesinin Suriye halkı üzerindeki zulmü sonlandırdığını söylerken Benin’deki anayasaya aykırı şekilde iktidarı ele geçirme girişimine ilişkin darbe girişimini kınadı!

Esed rejiminin devrilmesinin Suriye halkı üzerindeki zulmü sonlandırdığını söyleyen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Benin’deki anayasaya aykırı şekilde iktidarı ele geçirme girişimine ilişkin derin kaygı duyuyorum. dedi

BM Genel Sekreteri Guterres, Benin’de yaşanan gelişmelere dair “Benin'de anayasaya aykırı bir şekilde iktidarı ele geçirme girişiminden derin kaygı duyuyorum” dedi.

 

Demokratik düzenin hedef alınmasının bölge için riskler oluşturduğunu belirten Guterres, açıklamasında “Benin'de demokratik yönetimi zayıflatmaya yönelik her türlü girişimi kınıyorum; bu durum bölgenin istikrarını daha da tehdit edebilir” ifadelerini kullandı.

Hukukun üstünlüğüne vurgu yapan Guterres “Hukukun üstünlüğüne ve Anayasa'ya tam saygı gösterilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

Benin'deki darbe girişimi! Ne olmuştu?

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, ülkedeki darbe girişiminin engellendiğini ve durumun "tamamen kontrol altında" olduğunu duyurdu.

 

Batı Afrika ülkesinde bir grup asker Pazar günü darbe girişiminde bulundu.

Askerler ülkenin devlet televizyonunu da ele geçirerek yönetime el koyulduğu ilan etti.

Saatler sonra ulusa sesleniş konuşmasında darbe girişiminin engellendiğini duyuran Talon, ordunun "millete sadık" subaylarına teşekkür etti.

"Ortaya koydukları görev bilinci nedeniyle tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

7 Aralık darbe girişiminde can kaybı olup olmadığı resmi olarak açıklanmadı.

Ancak Cumhurbaşkanı Talon konuşmasında, "bu anlamsız maceranın kurbanlarına ve kaçan isyancılar tarafından hala tutulanlara başsağlığı" diledi.

67 yaşındaki Talon, sadık güçlerin, "isyancıların elindeki son direniş ceplerini temizlediğini" de söyledi.

 

