  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ekrem yeniden hakim karşısında: Sahte diplomada hesap günü

‘Susmak suça ortak olmaktır" Gürsel Tekin'den CHP'li vekillere ayaklanma çağrısı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı niye ısrar ediyor? LGBT sponsoru olmayın

Eline mikrofonu alan; bütün kadim değerlerimize saldırarak provokatörlük yapıyor

BM direktöründen iklim konusunda "derin işbirliği" mesajı ‘Türkiye güçlü bir ülke’

Klasik CHP zihniyeti! Depremzedeler için gönderilen konteynerleri hayvan barınağı yaptılar

Soykırımın gölgesinde ateşkes ihlali: i̇srail, Gazze'de binaları havaya uçurdu! Yüzlerce Filistinli’yi katletti

Atina basını ordudaki skandalları ve fiyaskoyu itiraf etti Kağıt üstünde güçlü sahada çökmüş

Liselerimizin hali: Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 72 ilde 970 zehir taciri yakalandı
Gündem Her 10 bardaktan 7’si boyalı: Çayda büyük sahtecilik
Gündem

Her 10 bardaktan 7’si boyalı: Çayda büyük sahtecilik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Her 10 bardaktan 7’si boyalı: Çayda büyük sahtecilik

Restoran ve kafelerde yaygın kullanılan boyalı çaylara karşı uyarıda bulunan Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, denetimlerin artırıldığını söyledi.

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan'ın sosyal medya hesabında yayımlanan röportajında Türkiye'deki çaylara dikkat çekti. "Türkiye’de restoranların ve cafelerin yüzde 60-70’inde boyalı çay kullanılıyor" diyen Arslan, bu çayların doğrudan işletmelere satıldığı için etkili bir şekilde denetimden kaçtığını ifade etti.

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, bu çayların doğrudan işletmelere satılarak raflarda görünmediği için denetimden kaçtığını söyledi.

"Kaliteli çayın kilosu 280–300 lira iken, beş kilosu 850 liraya satılan boyalı çaydan binlerce bardak çay çıkıyor.

'Su kat sat' sistemiyle büyük kazanç elde ediliyor" diyen Arslan "Türkiye’nin yıllık 240 bin ton kuru çay tüketiminin yüzde 35’i şu an boyalı çayların elinde" açıklamasını yaptı.

Kaliteli bir çayın kilosunun '280–300 lira olduğunu ancak beş kilosu 850 liraya satılan boyalı karışımlardan binlerce bardak çay çıktığını' açıklayan Rize Ziraat Odası Başkanı Arslan, "Çöp çay kırılıp granül hale getiriliyor, boya ile karıştırılıyor ve 60 - 70 liraya mal edilip piyasaya sürülüyor. Bu durum hem kaliteyi hem sağlığı tehdit ediyor" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Arslan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kafeteryalarda numune alımı ve denetimlerin artırılması için çalışma başlattığını duyurdu.

Türkiye’de kahve yükselişte: Çay ülkesi, kahveyle güne başlıyor
Türkiye’de kahve yükselişte: Çay ülkesi, kahveyle güne başlıyor

Gıda

Türkiye’de kahve yükselişte: Çay ülkesi, kahveyle güne başlıyor

Alevler bir anda yükseldi! Çay makineleri küle döndü
Alevler bir anda yükseldi! Çay makineleri küle döndü

Yerel

Alevler bir anda yükseldi! Çay makineleri küle döndü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23