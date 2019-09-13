Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Lideri Aga: Türkiye ABD'nin güvenli bölge oyununa gelmemeli

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

"ABD bizimle alay ediyor." diyen Aga, "Bunlar da utanma, arlanma yok mu? PKK terör örgütüne açıktan destek oluyorlar ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Burada bir terör örgütü devleti kurmayı başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

"Akan kan artık son bulmalı"

"Suriye'de PKK yandaşı insan sayısı çok az" ifadelerini kullanan Aga, şunları söyledi:

"ABD'nin Fırat'ın Doğusu'nda Irak'a yaptıklarını gerçekleştirebilecek gücü yok. Biz Suriye'de akan kanın artık son bulmasını istiyoruz. İnsanları öldürerek, onları göçe zorlayarak hiçbir yere varılamaz. Türkiye ABD'nin oyalama çabalarına inanmamalı. PKK, ABD'nin maşası olmuş. Türkiye'de de Suriye'de de canilik yapıyorlar."

"Güvenli bölge ABD'nin bir oyunu"

"ABD'nin tek amacı Suriye'deki karışıklığı arttırarak kan akıtmak. Onlar hiçbir zaman meselenin çözülmesi için adım atmadı. Fırat'ın doğusunda Özgür Suriye Ordusu ile Türkiye ortak bir harekat düzenlemeli. Türkiye ABD'nin güvenli bölge oyununa inanmamalı. ABD, söz konusu güvenli bölgeyi Suriyeliler için değil, PKK'lılar için kurmak istiyor. Biz Suriye'de Türkiye'nin atacağı adımlara elimizden gelen desteği vermeye hazırız."