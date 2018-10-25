Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Lideri Abdulkerim Aga Yeni Akit’e konuştu: İdlib'e dikkat!

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Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Lideri Abdulkerim Aga: “Kaşıkçı cinayetiyle köşeye sıkışan Suudi yönetimi, İdlib’deki El Kaide’ye bağlı grupları kullanarak Rusya’ya yönelik bir saldırı yaptırabilir. Bölgeden aldığımız duyumlar İdlib’deki El Kaide gruplarının hareketlendiği yönünde.” dedi.

Sayıları az ama provokasyon için kullanabilirler

Aga, İdlib’de yaklaşık 200 kişilik bir El Kaide grubunun varlığına işaret ederek, “İdlib halkı bunları zaten istemiyor. Sayılar az ama kontrol eden ülkelerin provokasyon girişiminde kullanılmaya müsaitler. Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib’e saldırı bahanesi olarak gördüğü gruplar bunlar. Bu anlamda Rusya ve ve rejimin eline koz vermemek lazım. Türkiye bu 200 kişilik grubu tasfiye ederse İdlib’in güvenliği açısından daha iyi olur.

Suudi yönetimi Türkiye'yi zora sokmak isteyebilir

Aga şöyle devam etti: “El Kaide’yi kontrol eden ülkeler, bunlar vasıtasıyla Rus üslerine bir saldırı yapabilirler. Kaşıkçı cinayeti nedeniyle bütün okların hedefinde olan Suud rejimi, hem dikkatleri dağıtmak hem de Türkiye’den intikam almak için İdlib’te El Kaide üzerinden bir provokasyon girişimi deneyebilir. Bunu birlikte çalıştıkları Trump’ın ekibi ile yapabilirler. Bu saldırı nedeniyle de ciddi bir çatışma ihtimali ortaya çıkar ve Türkiye’nin bütün emekleri boşa gidebilir.”

Suriye halkının tek güvencesi Türkiye

Aga: “Suriye’de şu anda bütün taraflar bir anayasa yapılmasını bekliyor. Bir seçim yapılacaktır ama eğer seçim sonucunda Esed rejimi kalırsa kimse insanlar ülkelerine dönmeyi düşünmeyecektir. Mülteci Suriyeliler geri dönmez çünkü Esed rejimi dönenleri mutlaka katleder. Seçim sonucunda herkesin üzerinde ittifak edeceği ve herkese güvence verecek bir anayasal sistemin ve yönetimin gelmesi lazım. Türkiye teknik kadrodan yetişmiş insanlardan önerilerde bulunması lazım. Türkiye kontrolü elinden bırakmamalı. Bütün bu süreçlerin içinde ve bizatihi yürütülmesinde rol inisiyatif almalıdır. Suriyelilerin Türkiye’den başka güvendikleri hiçbir ülke yok. Ne doğu ne batı hiçbir ülkeye güvenimiz yok. Çünkü Suriye halkının kanına Türkiye hariç hepsinin eli bulaşmıştır.”