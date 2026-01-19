  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan tarihi mesaj: "Bu tüm Suriyelilerin kazancıdır!"
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan tarihi mesaj: "Bu tüm Suriyelilerin kazancıdır!"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan tarihi mesaj: "Bu tüm Suriyelilerin kazancıdır!"

YPG/SDG ile varılan "tam entegrasyon" anlaşmasının ardından konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devletin her karış toprağa geri döneceğini vurguladı. Şara, "Hedefimiz tam istikrar; bölünmüşlük sona eriyor" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile imzalanan kapsamlı ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının ardından tarihi açıklamalarda bulundu.

Resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Şara, bu adımın ülkenin yeniden inşası ve kalkınması için hayati bir milat olduğunu belirtti.

"DEVLET HER YERDE OLACAK"

Anlaşmanın 10 Mart Mutabakatı'nın ruhunu taşıdığını vurgulayan Şara; Deyrizor, Haseke ve Rakka vilayetlerinin tamamında devlet kurumlarının yeniden aktif hale geleceğini duyurdu.

Suriye'nin "birleşik ve merkezi" yapısına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Devlet kurumları ülkenin tüm coğrafyasına girecektir, karar alma mekanizması tektir" ifadelerini kullandı.

AŞİRETLERE SÜKUNET ÇAĞRISI

Bölgedeki Arap aşiretlerine seslenen Şara, SDG ile yapılan anlaşmanın maddelerinin aşamalı olarak uygulanması için zaman tanınmasını ve sükunetin korunmasını istedi.

Şara, "Bu anlaşma sadece askeri değil; kalkınma, güvenlik ve DEAŞ gibi terör unsurlarıyla daha güçlü mücadele etmek için bir fırsattır" dedi.

ZİRVE HAVA MUHALEFETİNE TAKILDI

YPG elebaşı Mazlum Abdi (Ferhat Abdi Şahin) ile yüz yüze bir görüşme planlandığını ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bu buluşmanın yarına ertelendiğini açıklayan Şara, gerginliği derhal düşürmek için anlaşmayı iletişim yoluyla bugünden imzaladıklarını sözlerine ekledi.

