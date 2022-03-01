Sürgündeki Çeçenler Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşacak!

Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Hükûmeti, Ukrayna'yı Rus işgaline karşı desteklemek amacıyla Çeçen diasporasından gönüllü müfrezeler oluşturmaya hazır olduklarını açıkladı. Brüksel'de konuşan Ahmed Zakayev, "Komite üyeleri bize Avrupa’nın farklı yerlerinde yaşayan Çeçenlerin onlara başvurarak Ukrayna halkın özgürlüğü için savaşmak istediğini bildirdiğini aktardı. Bundan dolayı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy’e sesleniyorum. Ukrayna halkını özgürlük mücadelesinde destekleyerek ve Rusya’nın hain saldırganlığını kararlı bir şekilde kınayarak Çeçen Cumhuriyeti İçkerya’yı işgalden kurtarma devlet komitesi şu kararı aldı;

Komitemiz Ukrayna’ya göndermek üzere Çeçen Cumhuriyeti İçkerya vatandaşlarından oluşan gönüllü birlikleri oluşturmaya hazır. Bunun için Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükumeti, Ukrayna ile savaş işbirliği anlaşması imzalaması gerekiyor. Bu prosedür gönüllülerimizin Cenevre Anlaşması ile koruma altına alınması için gereklidir. Ukrayna halkının özgürlük mücadelesine katkıda bulunmaya mutluluk duyarız. Maalesef şu an sadece Avrupa’daki Çeçenler Ukrayna için savaşmaya hazır. Avrupa’da 300 bin Çeçenin yaşadığını vurgulamak istiyorum. Eminim diğerleri de bizi örnek alacaktır.''