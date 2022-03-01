  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sürgündeki Çeçenler Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşacak!
Gündem

Sürgündeki Çeçenler Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşacak!

QHA'nın haberine göre sürgündeki Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Hükûmeti, Ukrayna'yı Rus işgaline karşı desteklemek amacıyla Çeçen diasporasından gönüllü müfrezeler oluşturmaya hazır olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 11:09:00 - 2022-03-01 11:13:22
Sürgündeki Çeçenler Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşacak!

Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Hükûmeti, Ukrayna'yı Rus işgaline karşı desteklemek amacıyla Çeçen diasporasından gönüllü müfrezeler oluşturmaya hazır olduklarını açıkladı. Brüksel'de konuşan Ahmed Zakayev, "Komite üyeleri bize Avrupa’nın farklı yerlerinde yaşayan Çeçenlerin onlara başvurarak Ukrayna halkın özgürlüğü için savaşmak istediğini bildirdiğini aktardı. Bundan dolayı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy’e sesleniyorum. Ukrayna halkını özgürlük mücadelesinde destekleyerek ve Rusya’nın hain saldırganlığını kararlı bir şekilde kınayarak Çeçen Cumhuriyeti İçkerya’yı işgalden kurtarma devlet komitesi şu kararı aldı;

Komitemiz Ukrayna’ya göndermek üzere Çeçen Cumhuriyeti İçkerya vatandaşlarından oluşan gönüllü birlikleri oluşturmaya hazır. Bunun için Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükumeti, Ukrayna ile savaş işbirliği anlaşması imzalaması gerekiyor. Bu prosedür gönüllülerimizin Cenevre Anlaşması ile koruma altına alınması için gereklidir. Ukrayna halkının özgürlük mücadelesine katkıda bulunmaya mutluluk duyarız. Maalesef şu an sadece Avrupa’daki Çeçenler Ukrayna için savaşmaya hazır. Avrupa’da 300 bin Çeçenin yaşadığını vurgulamak istiyorum. Eminim diğerleri de bizi örnek alacaktır.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay