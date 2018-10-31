Süresiz nafakada süre doluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında çözümü için düğmeye basıldığına işaret ettiği aile sorunları konusunda ilgili bakanlıklar tarafından 90 gündür somut bir adım atılamadı. Aileyi dinamitleyen kanuni hükümlerin düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekilen 2016’daki TBMM Araştırma Raporu ise 2 yıldır rafta. Aile STK’ları unutulma endişesi taşıyor...

Bürokrasi hantal kaldı

AK Parti Hükûmeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferle ayrıldığı 24 Haziran Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nin ardından Türkiye’nin kökleşmiş sorunlarının ivedilikle çözülmesi için 100 Günlük Eylem Planı hazırlanmış ve kamuoyuna açıklanmıştı. 3 Ağustos 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 gün içerisinde atılacak adımlarda aile problemlerini çözüme kavuşturacak maddeler de yer almıştı. Taslağın 15. maddesinde, Akit’in gündeme taşıdığı süresiz nafaka sorununa değinilmiş, nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi için çalışma başlatılacağı açıklanmıştı. 13’üncü maddede ise, boşanmış çiftlerden çocuğun velayetini alamayan ebeveyn, çocuğunu ticari bir malmış gibi ancak “icra” yoluyla ve para ödeyerek görebildiği uygulamanın sona erdirileceği duyurulmuştu.

Aile STK’ları endişeli

3 Ağustos’ta açıklanan 100 Günlük Eylem Planı’nın üzerinden 90 gün geçmesine rağmen bürokrasideki hantal yapı, ailelerdeki feryatların dindirilmesini sağlayamadı. ‘Kadın platformu’ gibi çalışan Aile Bakanlığı’nın cılız kaldığı konuyla ilgili Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar 3 aydır bitirilemedi. ‘6284’ gibi aileyi dinamitleyen kanuni hükümlerin düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekilen 399 sayılı Meclis Araştırma Raporu da 14 Mayıs 2016’dan beri yasalaştırılamadı. 18 yaş altında evlenip yuva kurarak harama bulaşmayan ancak ‘yasak’ denilerek eşleri cezaevlerinde tutsak edilen genç evlilerin acıları ise devam ediyor. Aile STK’ları soruyor: “Evlilikte yaşa takılanların sorunları unutuldu mu?”

Cumhurbaşkanı’na rağmen...

Gazetemiz Akit’e konuşan Babalar ve Çocuklar Derneği (Baba-Der) Başkanı Atıf Kızılkan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına rağmen bürokrasinin hantal yapısı maalesef bu konuda da kendisini gösteriyor” dedi. Baba-Der’den Atıf Kızılkan, “Devletimiz aile sorunlarının farkında ve pek de zor olmayan bu sorunun çözümü için adım atmış durumda. Hem 100 Günlük Eylem Planı hem de öncesindeki 399 Sayılı TBMM Araştırma Raporu çok önemliydi. Ancak süreç uzuyor. Süreç uzamamalıdır. Uzadıkça karmaşık hal alıyor. Nafaka ve çocuk haczi konusu 100 günlük eylem planının dışına taşmak üzere. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına rağmen bürokrasinin hantal yapısının bu konuda da kendisini gösterdiğine vurgu yapan Kızılkan, “Nafaka ve çocuk icrası konusunda yapılması gereken çok zor ve zaman alıcı değildir. Sonuç vermeyen toplantıların düzenlenmesi bir icraat değil aksine lüzumsuz bir harcama ve vakit kaybıdır. Dünyanın en büyük havalimanı 42 ay gibi bir sürede tamamlanıp hizmete açılırken çok basit konuların bu kadar uzatılmasının sebepleri ve buna sebep olan kişiler tespit etmelidir. 3 aydır çözülemeyen bu sorun bizleri endişelendiriyor. Unutulmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklara haciz ayıbı sürüyor

Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık, minik yavruların hâlâ emtia gibi icra marifetiyle haczedilmeye devam edildiğini, sıkıntıların giderilemediğini söyledi. “Sayın Cumhurbaşkanımız hakkaniyetli bir şekilde sorunun çözüleceğini açıklamasına rağmen Adalet Bakanlığımız ve Aile Bakanlığımız somut bir adım atamadı” diyen Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık, “Hala çocuklar icra marifetiyle görülmeye, haczedilmeye devam ediyor. Babalar mağdur, çocuklar mağdur. Bizler çocuklarımıza annelik babalık yapmak isteyen ebeveynleriz. 90 günde herhangi bir somut adım göremedik. Çocuk haczi konusunda son 10 günde de 81 ilde çocuk teslim merkezlerinin tamamlanıp tamamlanamayacağı ise muamma. İlgili bakanlıklarımızdan talebimiz bu konularla ilgili çalışan gerek bizler gerek farklı aile STK’larıyla hızlı bir şekilde iletişime geçip mağdurlardan öneriler alarak hızlı şekilde çözümler üretmesi. Yavrularımızın feryatları artık dindirilsin” şeklinde konuştu.





Süresiz nafaka zulme dönüştü

Süresiz nafaka böbrek sattırıyor

Süresiz nafaka caiz değil

Parayı öde çocuğu gör

6284 yuva yıkıyor

6284 Batı’dan yanlış kopya… Yuva yıkıyor

Batının ‘6284’ü bile aileyi gözetiyor

6284 zulmü hayatlarını kararttı

Aileyi yıkan 6284 değiştirilsin

6284 çıktı, kadın cinayetleri patladı

6284’ün vebali Meclis’in boynuna

6284 sayılı düzenleme Mor Çatı’yı uçurmuş!

'6284' yine yuva yıkıp can aldı

6284’ten hâlâ kan damlıyor

Genç evlilere kamu dâvâları hayat karartıyor

Genç evlenme, geç doğur!

FARUK ARSLAN

