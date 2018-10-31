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Süresiz nafakada süre doluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile sorunlarının çözümü için 100 Günlük Eylem Planı kapsamında düğmeye basıldığına işaret ettiği süresiz nafaka ve çocuk haczi konularında ilgili bakanlıklar hâlâ somut bir adım atamadı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında çözümü için düğmeye basıldığına işaret ettiği aile sorunları konusunda ilgili bakanlıklar tarafından 90 gündür somut bir adım atılamadı. Aileyi dinamitleyen kanuni hükümlerin düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekilen 2016’daki TBMM Araştırma Raporu ise 2 yıldır rafta. Aile STK’ları unutulma endişesi taşıyor...

Bürokrasi hantal kaldı

AK Parti Hükûmeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferle ayrıldığı 24 Haziran Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nin ardından Türkiye’nin kökleşmiş sorunlarının ivedilikle çözülmesi için 100 Günlük Eylem Planı hazırlanmış ve kamuoyuna açıklanmıştı. 3 Ağustos 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 gün içerisinde atılacak adımlarda aile problemlerini çözüme kavuşturacak maddeler de yer almıştı. Taslağın 15. maddesinde, Akit’in gündeme taşıdığı süresiz nafaka sorununa değinilmiş, nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi için çalışma başlatılacağı açıklanmıştı. 13’üncü maddede ise, boşanmış çiftlerden çocuğun velayetini alamayan ebeveyn, çocuğunu ticari bir malmış gibi ancak “icra” yoluyla ve para ödeyerek görebildiği uygulamanın sona erdirileceği duyurulmuştu.

Aile STK’ları endişeli

3 Ağustos’ta açıklanan 100 Günlük Eylem Planı’nın üzerinden 90 gün geçmesine rağmen bürokrasideki hantal yapı, ailelerdeki feryatların dindirilmesini sağlayamadı. ‘Kadın platformu’ gibi çalışan Aile Bakanlığı’nın cılız kaldığı konuyla ilgili Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar 3 aydır bitirilemedi. ‘6284’ gibi aileyi dinamitleyen kanuni hükümlerin düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekilen 399 sayılı Meclis Araştırma Raporu da 14 Mayıs 2016’dan beri yasalaştırılamadı. 18 yaş altında evlenip yuva kurarak harama bulaşmayan ancak ‘yasak’ denilerek eşleri cezaevlerinde tutsak edilen genç evlilerin acıları ise devam ediyor. Aile STK’ları soruyor: “Evlilikte yaşa takılanların sorunları unutuldu mu?

Cumhurbaşkanı’na rağmen...

Gazetemiz Akit’e konuşan Babalar ve Çocuklar Derneği (Baba-Der) Başkanı Atıf Kızılkan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına rağmen bürokrasinin hantal yapısı maalesef bu konuda da kendisini gösteriyor” dedi. Baba-Der’den Atıf Kızılkan, “Devletimiz aile sorunlarının farkında ve pek de zor olmayan bu sorunun çözümü için adım atmış durumda. Hem 100 Günlük Eylem Planı hem de öncesindeki 399 Sayılı TBMM Araştırma Raporu çok önemliydi. Ancak süreç uzuyor. Süreç uzamamalıdır. Uzadıkça karmaşık hal alıyor. Nafaka ve çocuk haczi konusu 100 günlük eylem planının dışına taşmak üzere. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına rağmen bürokrasinin hantal yapısının bu konuda da kendisini gösterdiğine vurgu yapan Kızılkan, “Nafaka ve çocuk icrası konusunda yapılması gereken çok zor ve zaman alıcı değildir. Sonuç vermeyen toplantıların düzenlenmesi bir icraat değil aksine lüzumsuz bir harcama ve vakit kaybıdır. Dünyanın en büyük havalimanı 42 ay gibi bir sürede tamamlanıp hizmete açılırken çok basit konuların bu kadar uzatılmasının sebepleri ve buna sebep olan kişiler tespit etmelidir. 3 aydır çözülemeyen bu sorun bizleri endişelendiriyor. Unutulmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklara haciz ayıbı sürüyor

Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık, minik yavruların hâlâ emtia gibi icra marifetiyle haczedilmeye devam edildiğini, sıkıntıların giderilemediğini söyledi. “Sayın Cumhurbaşkanımız hakkaniyetli bir şekilde sorunun çözüleceğini açıklamasına rağmen Adalet Bakanlığımız ve Aile Bakanlığımız somut bir adım atamadı” diyen Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık, “Hala çocuklar icra marifetiyle görülmeye, haczedilmeye devam ediyor. Babalar mağdur, çocuklar mağdur. Bizler çocuklarımıza annelik babalık yapmak isteyen ebeveynleriz. 90 günde herhangi bir somut adım göremedik. Çocuk haczi konusunda son 10 günde de 81 ilde çocuk teslim merkezlerinin tamamlanıp tamamlanamayacağı ise muamma. İlgili bakanlıklarımızdan talebimiz bu konularla ilgili çalışan gerek bizler gerek farklı aile STK’larıyla hızlı bir şekilde iletişime geçip mağdurlardan öneriler alarak hızlı şekilde çözümler üretmesi. Yavrularımızın feryatları artık dindirilsin” şeklinde konuştu.

Süresiz nafaka zulme dönüştü

Süresiz nafaka böbrek sattırıyor

Süresiz nafaka caiz değil

Parayı öde çocuğu gör

6284 yuva yıkıyor

6284 Batı’dan yanlış kopya… Yuva yıkıyor

Batının ‘6284’ü bile aileyi gözetiyor

6284 zulmü hayatlarını kararttı

Aileyi yıkan 6284 değiştirilsin

6284 çıktı, kadın cinayetleri patladı

6284’ün vebali Meclis’in boynuna

6284 sayılı düzenleme Mor Çatı’yı uçurmuş!

'6284' yine yuva yıkıp can aldı

6284’ten hâlâ kan damlıyor

Genç evlilere kamu dâvâları hayat karartıyor

Genç evlenme, geç doğur!

 

FARUK ARSLAN

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:59
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. 100 Günlük Eylem Planı
  3. TBMM Araştırma Raporu
  4. Aile STK’ları
  5. AK Parti Hükûmeti
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. 24 Haziran Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimler
  8. Akit
  9. Aile Bakanlığı
  10. Meclis Araştırma Raporu
  11. Babalar ve Çocuklar Derneği (Baba-Der) Başkanı Atıf Kızılkan
  12. Babalar ve Çocuklar Derneği (Baba-Der)
  13. Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık
  14. Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği

YORUM YAZ

  • salihsalih1 sa önce
    Akit gazetesi ve yazarlarına bu konuda ve adalet arayışında verdikleri destekten dolayı içtenlikle teşekkür ederiz
  • Aytekin ŞENELAytekin ŞENEL2 sa önce
    Öncelikle Nafaka Adaletsizliğini gündeme taşıdığınız içinAKİT Ailesine çok teşekkür ediyorum. malesef ben de Yüzünü bile unuttuğumuz şahısa yaklaşık 6 yıldır 1100 TL Nafaka Ödemekteyim. süresiz nafaka olduğu için yeni bir hayat kuramıyorum.süresiz Nafaka zulmünde yalnız bırakmamaya devam etmenizi saygılarımla arz ederim. inşallah 100 günlük Eylem programında ömür boyu Nafaka Süreli hale gelir.
  • eyüp keyüp k2 sa önce
    Teşşekkürler akit iyki varsın siz haksızlıklar karşısında sesi en çok çıkan gazetesiniz Allah yardımcınız olsun ama sizede şunu söyliyeyim o çok sevdiğimiz iktidarımız ki ben 15 temmuzda meydana ilkçıktığım dasayımız çok azdı inanın ölümü göze alarak orada slogan atıyorduk yine olsa yine yaparım ama sadece Allah içinNe yazıkki iktidarımız süresiz nafakanın haram olduğunu bilmesine rağmen 15 yıldır buna rıza gösteriyor 6284 zaten islama tamamen tersartık nasıl bi oy hesabı yapıyorlarise sesleri çıkmıyor pek bunca yıl her seçimde referandumda yakın uzak demeden oy verdim yine seçimler var ama artık gönlüm kırık elimde artık gitmiyor böyle olmamalıydı reis böyle olmamalıydı
  • Kadir almazKadir almaz2 sa önce
    Kaleminize sağlık. Uğradığımız zulmü dile getirdiğiniz için
  • Cabir DertsizCabir Dertsiz3 sa önce
    Kadına Pozitif Ayrıcalık sloganıyla aile yapısı hem İmam Hatip kökenli hem de muhafazakar İdareciler zamanında hızlı bir şekilde çökertilirken yarın çok geç kaldığını anlayacak. Bugün sevmeyenler tarafından EN BÜYÜK LİDER!!! Diye şakşaklanacak. Bugün sevenler ve destek verenler LANETLİYECEKLER. Acaba muhaliflere karşı söylenen: Körler, Sağırlar, Dilsizler... Ayet mealindeki (çevresindeki pohpohçolar - goygoycular sebebiyle) kendilerini tarif ettiklerini anlamıyorlar mı? Bir makam en güvenilen bir insanı bile bu kadar mı değiştirirmiş?
  • Seydi Kiraz Seydi Kiraz 3 sa önce
    Gündeme taşıdığınız için teşekkürler Akit çalışanları....
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR3 sa önce
    Akit ailesine teşekkür ederim. 6284 süresiz nafaka vb. Suç oranlarının yükselmesi boşanmaların artması vb konuları cesurca gündemde tutmaya gayret ettiği için. Ağaca sormuşlar neden ağlıyon diye şu bizi kesen baltanın sapı bizden demiş.
  • aliali4 sa önce
    Bu haberleri yapıp mazlumların haklarını aradığınız için akit ailesine bizzat teşekkür ederim.Faruk Aslan a bizzat yine teşekkür ederim.İnanılmaz yanın sönmek bilmeyen bir ateşe su döküyor siz elinizden geleni yapıyorsunuz.Umarım netice bulur.
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