Süresiz nafaka son durum ne? Nafaka yasası nasıl olacak?

Süresiz nafaka ne zaman çıkacak? Süresiz nafaka Türkiye’nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Nafaka yüzünden yüzlerce aile dağılırken, süresiz nafaka mağduru vatandaşlar nafaka yasasının ne zaman Meclis’ten çıkacağını sorgulamakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci yargı paketinin içeriğiyle ilgili yaptığı bir açıklamada paketin içinde “yoksulluk nafakası”nın da yer alacağını söyleyerek “Yoksulluk nafakasıyla ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme, ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri” dedi.

AK Parti tarafından hazırlanan ikinci yargı paketinde son aşamaya gelindi. AK Parti’nin çalıştığı ikinci yargı paketinde önemli konular yer almakta. İkinci yargı paketinde ceza infaz indiriminin yanında nafaka mağdurlarının dört gözle beklediği süresiz nafaka yasasına ilişkin düzenlemelerde olması bekleniyor. Bu konuda hazırlanan alternatifli çalışmanın infaz düzenlemesini içeren ikinci yargı paketine girip girmeyeceği de tartışılıyor. Bu çalışmada, evlilik süresine göre kademeli olarak kadınlara nafaka bağlanması planlanıyor. Kadının evlilik nedeniyle işinden vazgeçip çalışamadığının ispatlanması halinde ise ömür boyu nafaka gündeme gelebilecek. Örneğin eğitim fakültesini bitirmiş bir kadın KPSS’yi kazanmış ve evliliği nedeniyle işe başlayamamışsa süresiz nafaka ödenmesi istenecek.

Nafaka yasasında çocukların durumu ne olacak?

Çocuklara almaya icra memurlarıyla gidilmesi uygulamasına son verilecek. Üzerinde çalışılan modele göre kademeli uyarı sistemi olacak. Birinci ihtardaçocuk anne ya da babaya gösterilmezse para cezası verilecek. Üç uyarıya karşın aynı tutum devam ediyorsa, zorlayıcı olarak hapis cezası verilmesi tartışılıyor. Hapis yerine zorlayıcı başka bir ceza araştırılıyor.