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Süresiz nafaka mağduru Cenan Özcan:Allah rızası için bizi bu zulümden kurtarın

Süresiz nafaka mağduru Cenan Özcan, evine gelen icradan kurtulmak için cuma namazı çıkışı camiye gelen cemaatten yardım toplamak zorunda kaldı. Nafaka mağduru Cenan Özcan, “Sayın Cumhurbaşkanım, feminist çetelerin ve rantçı boraların sözlerine aldanmayın. Allah rızası için bizi ‘süresiz nafaka’ zulmünden kurtarın.” diye seslendi.

04 Ekim 2019 Cuma 20:00

 

 Murathan Seyitoğlu  Yeniakit.com.tr 

Süresiz nafaka çilesi bir türlü sona ermiyor. Yeniakit.com.tr’ye konuşan süresiz nafaka mağduru Cenan Özcan, adaletsizliğin biran önce son bulmasını bekliyor.

“Bu zulümden bizi kurtarın”

Asgari ücretle ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığını söyleyen Cenan Özcan, “Bu zulümden bizi kurtarın. Yıllar önce anlaşarak ayrıldığım eski eşimin açtığı nafaka davası sonucunda şuan 18 bin TL borcum bulunmakta. Bu borç nedeniyle evime icra memurları gelerek haciz işlemi başlattılar. Asgari ücretle geçinen bir insan olarak bu parayı ödeme imkanım yok. Eski eşim iki gayri resmi evlilik yaptı ama evliliğini sürdüremeyince geçimini sağlamak için bize nafaka davası açtı. Süresiz nafaka istismar ediliyor ve geçim kaynağı haline getiriliyor. Kadınları tembelliğe alıştıran ve biz erkekleri son derece mağdur eden süresiz nafaka uygulamasının acil olarak kaldırılmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Camiden çıkan cemaate ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a böyle seslendi!

2004 yılında anlaşmalı olarak ilk eşinden boşandığını ve aradan geçen 15 sene sonra ise nafaka davası açarak kabus dolu yıllar yaşamaya başladığını belirten Cenan Özcan, bugün cuma namazı çıkışında İstanbul Sancaktepe’de hem camiden çıkan cemaate ve hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işte böyle seslendi:

“Süresiz nafakadan dolayı evime gelen icra borcumu ödeyemiyorum. Allah rızası için yardım edin. Sayın Cumhurbaşkanım, Allah rızası için bizi süresiz nafaka zulmünden kurtarın. Feminist çetelerin ve rantçı baroların sözlerine aldanmayın. Onlar algı operasyonu yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, mazlumların babasısınız, Allah rızası için bizi bu zulümden kurtarın.”

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 20:00
  1. İstanbul
  2. süresiz nafaka mağduru

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