Süresiz nafaka köleliğine son verin!

RESUL EKREM ŞAHAN/ANKARA

Mağdurlardan Feridun Akgündüz, “Eski eşim kayınvalidemin bizde olması suretiyle bir bahane çıkararak annesiyle birlikte benimle bir kavgaya tutuştular. Çok ağır hakaretler ederek evden ayrıldılar. Ben 2 çocukla birlikte evde kaldım. İplerin koptuğu günden bu yana 12 sene geçmiş. 12 sene boyunca bu kadının ne yüzünü gördüm ne de nerde olduğunu biliyorum. Avukatına vekalet vermiş. 2007 Haziran ayından bugüne hiçbir duruşmaya gelmedi. Ben birkaç defa hakimi ikaz ettim, belki barışırız diye. Bir sonuç çıkmadı. Mahkemeler sonucu 20 bin lira tazminat ve yoksulluk nafakasını 12 yıldır ödüyorum. Mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, Yargıtay aşamaları maddi olarak bana 100 bin liraya mal oldu. Halen de devam ediyor. Sonuç nereye gider o da meçhul” diye konuştu.

“Mahkeme bizi eşit kusurlu buldu” diyen Akagündüz, “Dava bittikten sonra hakime hanım karşı tarafın avukatının da olduğu son duruşmada bana şunu söyledi: ‘Sen barışmak yerine kendini savunsaydın bu dava tamamen senin lehine sonuçlanırdı. Barışmak istemiyor neden bu kadar ısrar ediyorsun.’ 2009 yılında şimdiki eşim Zeynep hanımla evlendim. 1 oğlumuz oldu, şimdi 8 yaşında. Çalışırken maaşım daha iyiydi. Şimdi aldığım 2 bin 200 TL emekli aylığına karşılık 600 lira nafaka ödüyorum. Sağlığım bozuldu. Ne yapacağız onu da Allah bilir. Ömür boyu nafaka cezasına süre sınırı getirilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.