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Yaşam Süresiz nafaka kaldırıldı mı? Süresiz nafaka 2022'de kaldırılacak mı?
Yaşam

Süresiz nafaka kaldırıldı mı? Süresiz nafaka 2022'de kaldırılacak mı?

Süresiz nafaka ne zaman bitecek? Pek çok kişinin kaldırılmasını istediği süresiz nafaka konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Peki, süresiz nafaka kaldırılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-25 10:55:00 -
Süresiz nafaka kaldırıldı mı? Süresiz nafaka 2022'de kaldırılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber, ATV, A Para ve A News'in "Gündem Özel" ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan süresiz nafaka konusunda da konuştu.

Süresiz nafaka kaldırıldı mı? Süresiz nafaka 2022'de kaldırılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Süresiz nafaka konusunun Meclis Genel Kuruluna önümüzdeki yıl gelmesi beklenebilir mi?" sorusu üzerine, şu cevabı verdi:

"Temennimiz odur ki bu yıl içinde bu problemi çözelim ama bu konudaki gerek Adalet Bakanlığımız gerek Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. Kadınların mevcut haklarından geriye gidiş anlamına gelebilecek bir çalışma asla söz konusu değildir. Böyle bir anlayışa sahip değiliz ancak tüm tarafları koruyacak, çocuğu da gözetecek, kadın ve erkek arasında ortak bir denge gözetecek usul geliştireceğiz. Vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerinin farkındayız. Herkesin işine sinecek bir sonuca varıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlgili bakanlıklarımız titiz bir istişare ve fikir teatisini yürütüyor. Önümüzdeki yıl içinde nafakayı da içine alacak şekilde, boşanma hukukuna bağlı konuları, yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde tümüyle ele alacağız. Süreci bu şekilde işletmeyi planlıyoruz.

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