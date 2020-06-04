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Süresiz nafaka ile ilgili BİA Başkanı İlknur Birsel Akça'dan çarpıcı sözler

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Boşanmış İnsanlar ve Aileleri Platformu (BİA) Başkanı İlknur Birsel Akça, "Süresiz nafaka kadının özgürlüğü değil, acziyetidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 22:30:00 -
Süresiz nafaka ile ilgili BİA Başkanı İlknur Birsel Akça'dan çarpıcı sözler

 

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Boşanmış İnsanlar ve Aileleri Platformu (BİA) Başkanı İlknur Birsel Akça, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Biz süresiz nafaka yasasına aile platformu olarak zulüm 88 diyoruz." ifadesini kullanan kullanan Başkan Akça, "88 yılından önce 1 yıl olan nafaka, 88 itibarıyla süresize çevrilmiştir ve bu 32 yıllık bir zulümdür. Engelli, hasta, kısa süreli evli hiçbir fark gözetmeksizin nafaka süresiz olarak uygulanmaktadır. Öyle ki ortada 32 yıllık bir mağduriyet vardır. Bu insanlar haksızlığa uğramışlık sendromları içinde nafaka cezalarıyla da psikolojik rahatsızlıklar çekmekte ve bunlar bedene vurmaktadır." dedi.

Boşanan erkeklerin süresiz nafaka sebebi ile yeniden evlenmeye imkan bulmadığını belirten Akça, şunları söyledi:

"Bu yasa boşanmayı bir suç sayıyor. Yani boşanan erkekler ömür boyu borçla ve artan bir borçla cezalandırılıyor. Ömürleri boyunca defalarca nafaka hapsine maruz kalabiliyorlar. Bu yasa, yeni evliliğe de engel oluyor. Nafaka alan kadınların bazıları bir erkekle gayr-i resmi yaşam sürerek bu nafakayı almaya devam ediyor. Öyle ki sevgilisiyle nafaka arttırma davalarına gelenler bile var

'Aile kurtarılırsa vatan kurtarılır'

"Süresiz nafaka yasası ile aile yapısının çöküşüne doğru gidiyoruz. Biz bütün zorluklara aile içi dayanışmalarla direniyoruz. Yani böyle bir ülkeyiz. Aile çöktüğü zaman birçok sorunla boğuşmamız da zor olacak. Türkiye üzerinde birçok oyun dönmesine rağmen bizi aile kurtarıyor. Aile kurtulursa, vatan kurtulabilir."

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