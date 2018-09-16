Süresiz nafaka ikinci evliliği de sarsıyor

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

“Ömür boyu nafaka” ödenmesine yönelik itirazları değerlendiren hükümet, bu konuda çözüm arayışı çerçevesinde harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı çözüme yönelik ortak çalışma başlatırken, tarafların mağdur olmaması için çaba sarf ediyorlar. Akit’in gündemde tuttuğu konuya ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de geçtiğimiz gün açıklama yaparak, sorunun en kısa sürede çözüleceği müjdesini vermiş, “Mağdur taraf bırakmayacak şekilde sorunu çözeceğiz” demişti. Ancak mağduriyetlerin ardı arkası kesilmiyor.

EŞİMLE HUZURUMUZ BOZULUYOR

Gazetemize konuşan İsmet Turgut adlı mağdur: “Öğretmenim. Eski eşime mal paylaşım ücreti, 2 çocuk nafakası ve eş nafakası ödüyorum. Ancak mesleğimin gereği gibi yaşayamaz hale geldim. Kitap bile alıp okuyamıyorum. Sosyal faaliyetlere katılamıyorum. İkinci evliliğimi yaptım geçinmekte zorlanıyorum. Zaman zaman ikinci eşimle huzurumuz bozuluyor. İcra, borç, nafaka, dava vesaire ikinci evliliğimi sarsıyor. Sabır sabır nereye kadar bilmiyorum. Allah rızası için birisi ‘ömür boyu nafakaya’ dur desin. Boşandığım kadın 42 yaşında 90 yaşına kadar yaşarsa 58 yıl nafaka ödemek zorundayım. Böyle adaletsizlik olur mu? Bitmeyen bir borcun altında ezilmekteyiz” dedi.