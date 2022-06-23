“Süresiz nafaka” için verilen sözler tutulsun

R.EKREM ŞAHAN ANKARA

6’ncı Yargı Paketi’nin TBMM’ye sunulmasına ilişkin Akit’e konuşan Babalar ve Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı (BABADER) Ramazan Tan, şunları dile getirdi: “Nafakanın bir günü de bin günü de aynıdır. Bir saati ve bir ömrü aynıdır. Evlenen bir kişi o kişiye ömür boyu bakma sorumluluğunda değildir. Hatta TMK’ya göre evli iken bakmak zorunda bile değildir. Herkes gücü ölçüsünde çalışmak zorundadır. Boşanan kadın çalışabilir, yeniden evlenebilir, TMK 364’e göre babası ve mirasından hak sahibi olduğu kişiler ona bakabilir. Bir müddet bir kadına evli iken baktınız diye ömür boyu bakmak zorundasınız bakışı mantığa, vicdana ve hukuka aykırıdır. Maalesef mevcut kanunlar ve yargı uygulamaları ile evlilik kadınlar ve yargı sektörü için bir zenginleşme kaynağı olarak görülmektedir.”

Aileyi yıkan politika

“2023 de kim nasıl bir paket hazırlar onu da milletimizi takdir edecektir” diyen Tan, şöyle devam etti: “Aileleri yıkan politika ve uygulamalar başarıya ulaşmıştır. Önce adalet sonra ahlak sonra aile çökmüştür. Evlilik oranları dibe boşanma oranları tavana vurmuştur. Çocuk doğurma oranlarında her zaman Avrupa da birinci olan ülkemiz ise bu yıl Fransa, Romanya’nın arkasında kalmıştır. Toplumun yenilenme oranı olan 2,1 için çok altında doğum oranlarına gerilemiştir ülkemiz. Adalet ve ahlak olarak biten milletimiz sayısal olarak da dolaylı bir soykırıma uğramaktadır.”