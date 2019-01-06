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Süresiz nafaka gündemde

Gazetelerin Ankara temsilcileri ile kahvaltıda buluşan Adalet Bakanı Gül, süresiz nafaka, 28 Şubat mağdurlarının durumu, FETÖ ile mücadele ve yargıdaki çalışmalar hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

06 Ocak 2019 Pazar 11:59
Süresiz nafaka gündemde

 Hacı Yakışıklı  Ankara 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, aralarında Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’nın da bulunduğu gazetelerin Ankara temsilcileriyle Hakimevi’nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Süresiz nafaka konusunun vicdanları tatmin etmediğini belirten Bakan Gül, hakkaniyetli bir çözümün bulunacağını söyledi. Bakan Gül Akit’in 28 Şubat mağdurları ve süresiz nafaka ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gül, nafaka konusunda şunları dile getirdi: “Belli dönemde ideolojik yargının kullanıldığı dönemde yaklaşımından dolayı farklı mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalarımız var. Ömür boyu nafaka da vicdanları tatmin eden bir şey değil. Tarafların mağduriyetlerine sebep vermemesi ve kadının mağdur olmaması için hakkaniyetli bir çözüm bulunacak. Biliyorsunuz Aile Bakanlığı ile burada bir çalışma yaptık. Bu hepimizi ilgilendiren ortak bir konu. Bu konuda Yargıtay, Aile Hakimleri ne diyor bunlara bakmalıyız. İsviçre’de almışız. Onlar değiştirmiş ancak bizde aynı kalmış. Türk milleti adına yasama organı yasama faaliyeti yapılıyor. Türk milletinin ihtiyaçlarını dikkate almadan hâlâ toplum ne aşamada hangi noktaya gelmişiz çevirilerle çevirmelerle yasa çıkaramazsınız. Uygulama yapamazsınız. Kanun organik bir canlıdır. Kanun ne insanın gerisinde kalacak ne önünde yer alacak. Tüm tarafları dinleyip yeni mağduriyetler oluşturmamak için ortaya bir düzenleme çıkaracağız. 2019 yılında Nafaka konusu siyasetin gündemine teklif olarak Meclis’e gelecek.

28 Şubat mağdurları

Gül, 28 Şubat mağdurları konusunda ise şu değerlendirmede bulundu: “Orada sadece muhafazakarlar değil sol kesimden de bununla ilgili çalışma olduğunda o dönemdeki yaklaşım DGM’lerin, askeri hücrelerin olduğu tarihe kadar o dönemdeki yargılamalarda çok farklı oldu. O konuda çalışmalar yaptık. Belli dönemde ideolojik yargının kullanıldığı dönemde yaklaşımından dolayı farklı mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalarımız var. Bu konuda çok önemli adımlar atıldı. Gelişmeler de oldu. Yargısal bir faaliyet ihtilalle ilgili sorun ve somut bir adım atılması için teklif hazırlandı. O dönemde muhafazakar kesim olsun sol kesim olsun baskıların olduğu olaylar var.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:59
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı
  3. Hakimevi
  4. Hacı Yakışıklı
  5. Süresiz nafaka
  6. Akit
  7. 28 Şubat mağdurları
  8. Aile Bakanlığı
  9. Yargıtay
  10. Aile Hakimleri

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