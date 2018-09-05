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Süresiz nafaka evliliğe engel

Süresiz nafaka yeniden yuva kurmayı düşünenlere de engel oluyor. Hikmet Çelik, 3 ay evli kaldıktan sonra boşanınca mahkeme tarafından ‘sürekli nafaka’ ödemeye mahkum edildi. Çelik, yıllar sonra yeniden yuva kurup çocuk sahibi olmak istedi ancak ‘sürekli nafaka’, yeniden yuva kurmasına da engel oldu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:07
Süresiz nafaka evliliğe engel

Geliriyle orantısız mağduriyet nafakası ödemek zorunda kalan ve nafakadan doğan hapis cezası tehdidiyle yaşayan mağdurlar ilgili yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) değişerek yeniden düzenleme getirilmesini talep ediyorlar. Yasa gereğince eski eşe yaşamı boyunca nafaka ödemek zorunda kalan mağdurlar, yeniden yuva kurmak istese de karşılarına yine ‘süresiz nafaka’ engeli çıkıyor. Nafaka mağdurları, bu duruma ivedilikle bir çözüm getirilmesini talep ediyorlar.

SÜRESİZ NAFAKA PRANGASI YENİDEN EVLENMESİNE DE ENGEL OLDU

Süresiz nafaka mağdurlarına en çarpıcı örneklerden birini Hikmet Çelik oluşturuyor. 2015 yılının Ekim ayında evlenen Hikmet Çelik, 3 ay evli kaldıktan sonra eşinden boşanırken mahkeme tarafından ‘sürekli nafaka’ ödemeye mahkûm edildi. Ayaklarına sürekli nafaka prangası vurulan Çelik, yıllar sonra yeniden yuva kurup çocuk sahibi olmak istedi. Ancak mahkemenin hükmettiği ‘sürekli nafaka’, yeniden yuva kurmasına da engel oldu. Evlenmek istediği eş adayı, ‘sürekli nafaka’nın yaşam standartlarını düşüreceği gerekçesiyle evlilik teklifini reddetti. 

HER KADIN SÜRESİZ NAFAKA ÖDEYEN BİRİYLE EVLENMEK İSTEMİYOR

Yaşadığı sıkıntıları Akit ile paylaşan Hikmet Çelik, “2015 yılının Ekim ayında evlendim. Evliliğim 3 ay sürdü, boşandım. Ayrıldığım bayan benim ekonomik durumumu beğenmeyerek evi terk etti. Evimi terk etmesine rağmen, aile büyükleri ve mahkeme vasıtası ile ‘eve dön’ çağrısında bulundum. Ancak evine dönmedi. Evine dönmeyeceğine dair mesaj ve telefon ses kayıtlarını mahkemeye delil olarak sundum. Eski eşim bana üstelik ‘mahkemeler kadından yana’ diyerek bana 40 bin TL maddi, 40 bin TL manevi tazminat davası da açtı, fakat kaybetti. Ben şu an düğün borçlarını ödeme sıkıntısı içindeyim. Asgari ücret alıyorum, borçlarını ödeyemiyorum. Boşandığım bayan ise kayıtdışı çalışmakta ve çalıştığı yeri de bilmeme rağmen ekmeğinden olmasın diye ihbar etmiyorum. Mahkemeye kendisinin yoksul olduğunu ileri sürerek yoksulluk nafakası bağlanması istedi ve kazandı. Kendisine nafaka ödüyorum. Borçlar ile boğuşmaktayım. Allah rızası için süresiz nafaka zulmüne son verilsin. Benim gibi binlerce insan ömür boyu, adil olmayan nafaka mağduru. 32 yaşındayım ve ben daha ne zaman evleneceğim, ne zaman çocuk sahibi olacağım? Hiçbir kadın süresiz nafaka ödeyen biriyle evlenmek istemiyor. Bizlere yardım edin!..” diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:07
  1. süresiz nafaka
  2. boşanma davaları

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