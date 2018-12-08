'Süresiz nafaka boşanmış kadınları nikahsız yaşamaya teşvik ediyor'

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Erkeğin psikolojisi ile birlikte hayatını alt üst eden ve aynı zamanda boşanmış kadınları nikahsız birlikteliklere ve kayıtsız çalışmaya teşvik eden 'Süresiz Nafaka', on binlerce insanı mağdur ediyor.

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu KurucuBaşkanı İlknur Birsel Büyükakça ; erkeği, bir ay evli kalsa dahi ömür boyu nafaka ödemeye mahkum eden 'Süresiz Nafaka'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükakça, süresiz nafakanın boşanmış kadınları nikahsız birlikteliklere teşvik ettiğini vurgularken aile yapısını da yok ettiğini dile getirdi:

Büyükakça: Biz nafakanın kaldırılmasını değil kriterlere göre düzenlenmesini istiyoruz

"Süresiz nafakanın gerekçesi kadının boşandığı için yoksulluğa düşmesidir. Bunda evlilik süresi, yaş, kriter, sağlık gibi hiçbir şey ayırt edilmeden; kadının eğer bir işi yoksa ya da asgari ücretle çalışıyorsa ona 'Ömür Boyu' nafaka bağlanmaktadır. Burada sıkıntı nafakanın 'Süresiz' olmasıdır. Biz nafakanın kaldırılmasını talep etmiyoruz. Nafakaya kriterlere göre süre sınırlama getirilmesini ve bunun bir yılla beş yıl arasında değişmesini istiyoruz. Yani mesela çocuksuz boşananlarabir yıl nafaka ödensin. Çocuklu olanlarada beş yıl ödensin. Bu ikisinin arasındaki yıllarda; yaşı, sağlığı, işgücü ve çocuk sayısı gibi kriterlere göre değerlendirilsin."

"Süresiz nafaka boşanmış kadınları nikahsız birlikteliklere teşvik ediyor"

"Ayrıca bu yasanın en olumsuz tarafı kadını nikahsız birlikteliklere ve kayıtsız çalışmaya teşvik etmesidir. Bu durumda erkeğin psikolojik olarak çökmesine neden oluyor. Sonuç olarak ise aile yapısının yıkılmasına geliyoruz."