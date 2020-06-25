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Ekonomi

Süreli raporları yenilemek gerekir mi?

Sosyal Güvenlik ve Emeklilik uzmanı Murat Özdamar, sizlerden gelen soruları yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:08:00 -
Süreli raporları yenilemek gerekir mi?

¥ Soru: Ben vergi indirim belgesi ile emekli oldum. Sağlık raporum iki yıl süreli verildi ve bu süre 28 Mayıs 2020 tarihinde doldu. Maaş hakkımın devamı için ne yapmalıyım? Murat K.

¥ Cevap: Engelli sigortalılar gerek malulen gerekse vergi indirim belgesi almak suretiyle emekli olabiliyorlar. Malullük halinde malul sayılma kararını SGK Sağlık Kurulu, vergi indirim belgesi müracaatında ise vergi indirimine esas engellilik oranını Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu belirliyor. Bu sağlık kurulları engellinin tedaviye bağlı iyileşme hali varsa raporları süreli veriyor. Yani süre dolunca aylık hakkı da bitiyor. Ancak engellilik devam ediyor ise bu süreye üç ay kala SGK’ya başvuru yaparak yeni rapor çıkarmak için sevk almak gerekiyor. Yeni rapor çıkınca malullük ve engellilik değerlendirmesi yapılıyor. Malullüğün devamında malullük aylığı, vergi indirimin devamında da engelli emekli aylığı yeniden başlatılıyor. Burada ilk raporun bitiş tarihinden itibaren üç aylık süreye dikkate etmek gerekiyor. Aksi halde ödenmeyen maaşların ödenmesi mümkün olmuyor. Bu salgın hastalık nedeniyle SGK önemli bir karar aldı ve rapor süresi 1 Şubat 2020 ile 29 Haziran 2020 arası olanların rapor süresini 30 Haziran 2020 tarihine uzattı. Dolayısıyla SGK sizin rapor süresini 30 Haziran 2020 olarak ettiği için Haziran ayı emekli maaşınız ödenecek. Sağlık Bakanlığı, 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sağlık raporları vermeye başladı. Tedaviye bağlı olarak iyileşmemiş iseniz ve engelliliğiniz devam ediyor ise sağlık raporunuzu yeniletmek için SGK’ya başvuru yapınız.

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