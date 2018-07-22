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Süreklihapşırmak hastalık habercisimidir?

Burun ucunda sebepsizce meydana gelen kızarıklık ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Sürekli hapşırmak da bunun belirtilerinden biri olabilir.

22 Temmuz 2018 Pazar 16:09
Süreklihapşırmak hastalık habercisimidir?

Bilim literatüründe foliküt adı verilen burun ucu kızarması kıl foliküllerinin yüzeysel iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Burunda bulunan salgı bezlerinin bakteri biriktirmesi sonucu ile de meydana gelebilir. Aynı zamanda kıl köklerinin enfeksiyon kapması ve burundaki kılları cımbızla çekmek gibi durumlar da bu hastalığa neden olur.

BURUN UCUN KIZARMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Sürekli hapşırma,

- Burun ucunda morarma, kızarıklık ve ödem,

- Hassas ve gergin ruh hali,

- Dudakların şişmesi,

- Burundan nefes alırken yanma hissi gibi belirtilerle kendini gösterir.

Burun ucu kızarmasındaki bakterilere erken müdahale edilmediğinde sinüs kanallarına zarar verebilir. Bu durum da baş hastalıklarına neden olur.

BURUN UCU KIZARIKLIĞI TEDAVİSİ

Burun ucu kızarıklığı gözle görülür bir hastalık olduğundan teşhisi hızlı konulur. Ancak uzman doktor hastalığa neden olan bakterilerin kana bulaşıp bulaşmadığını kontrol etmek için kan testi yaptırır.

Daha sonra hastalığın seviyesine göre antibiyotik tedavisine başlar. Bu tedavi süresinde burundaki kılların çekilmemesi ya da burun ucuna sürekli dokunulmaması gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 16:09
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