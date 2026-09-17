Sürekli gece vardiyası yasal mı?

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;



Sürekli gece vardiyasında aynı kişiyi çalıştırmak haklı fesih sebebidir. Çalışan kıdem tazminatını alır ve işten ayrılır.

Çalışma hayatımızda işçilerin gece çalıştırılması 4857 sayılı kanunun 69. maddesi ve ilgili yönetmeliklerde belirtilmiştir.

Gece çalışması, en geç 20’00de başlayıp en erken 06.00 da sona eren ve her halde 11 saati geçmeyen dönemdir.

Çalışma süresinin yarısından fazlası gece dönemine denk geliyorsa, işçinin çalışması gece çalışması olarak kabul edilir.

İşçiler kural olarak gece 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz.

Bunun istisnaları vardır. Turizm, Özel güvenlik, sağlık, petrol arama gibi. Mesela fırıncılık gibi müstesna bazı işler gece vardiyasında çalıştırılabilir

Fazla çalışmada veya gece çalışmasında çalışanın yazılı onayı alınmalıdır. Çalışan buna zorlanamaz, mobbing uygulayamaz.

18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler gece postalarında çalıştırılamaz.

Hamile kadınların statüsü de farklıdır.

Günlük 11 saat, yıllık 270 saatin üzerinde çalışma yapılırsa ve kaza olursa, kaza kusur oranı tespitinde işveren asli kusurlu konumda olur.

Çalışanların yorgunluğu, uykusuzluğu ile dikkati ve çalışma gücü azalacağı için kaza riski her zaman vardır.

Gece postalarında yapılan çalışmalarda, çalışanlarla ilgili eğitim çalışmaları, sağlık gözetimleri, risk analizleri yapılmalı, İsg ile ilgili tedbirler alınmalıdır.

Birçok iş yerinde gece vardiyasını değiştirmeden çalışmalar yapılmaktadır.

Tespiti halinde kişi başı 26.620 TL idari para cezası vardır. Birçok işyerine de teftiş halinde bu cezalar yazılmıştır.

Önemli olan çalışma barışının ve işyerinde huzurun sağlanmasıdır.

Kalın sağlıcakla,